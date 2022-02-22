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Все на вход: когда в России могут ослабить эпидограничения

22 февраля 2022, 19:50  •  167 • Политика
Ряд противоэпидемических мер можно смягчить при снижении заболеваемости. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Пересмотреть ограничения, по ее мнению, следует в школах, музеях, театрах, фитнес-центрах и местах общепита. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос. Глава правительства напомнил, что пока коронавирус не побежден. За прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 9,8%, однако рост показателей всё еще наблюдается в 34 регионах. В Госдуме поддержали идею послаблений, но отметили, что объективно и оперативно принимать решения по ограничениям должны прежде всего на местах.

Снятие запретов

В России постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка. На прошлой неделе заразились около 1,208 млн человек — на 9,8% меньше, чем неделей ранее, сообщила Анна Попова. Спад наблюдается в 51 субъекте. В Москве показатель сократился почти вполовину (45,5%).
Почти во всех случаях (97%) заболевание протекает в форме ОРВИ или бессимптомно. Исследование «Омикрона» на животных показало, что штамм в меньшей степени поражает легочную ткань, отметила глава федеральной службы. Все это, по ее мнению, позволяет внести изменения в ряд требований при посещении школ, театров, музеев, общепита и фитнес-центров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Учитывая клинические и эпидемиологические особенности течения инфекции, мы полагаем, что ряд мер, которые мы предлагали еще два года, год назад и которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта «Омикрон», были предложены в иных эпидемических условиях, — сказала Анна Попова. — И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику и прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований и методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации.
При этом она сразу оговорила, что требования к усиленным правилам дезинфекции и масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях необходимо сохранить.
За последнюю неделю на 15% уменьшилась детская заболеваемость, добавил глава Минздрава Михаил Мурашко. В целом число наблюдаемых пациентов снизилось, но остается высоким по сравнению с предыдущими ковидными волнами. В тяжелом состоянии находится около 10% пациентов.
Предложение Анны Поповой поддержал и Михаил Мишустин, поручив рассмотреть возможное послабление мер в работе бизнеса и организаций для детей и молодежи. Роспотребнадзор пересмотрит рекомендации по COVID в течение 10–14 дней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Идею смягчить эпидтребования в целом поддержали в Госдуме. Как заявил «Известиям» глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, решения о послаблениях всё еще должны принимать местные власти, которые могут объективно оценить ситуацию в регионе. Именно они понимают, в каких сферах есть перегибы с запретами.
С этим согласился и первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. На федеральном уровне в ближайшем будущем не планируется рассматривать ограничения по типу QR-кодов в транспорте. Депутат выразил надежду, что новые эпидмеры из-за COVID вводить больше будет не нужно.

Отработанный механизм

Несмотря на это, председатель правительства призвал россиян не делать поспешных выводов о судьбе коронавируса. Улучшение обстановки и возможное снятие ограничений не означает завершение пандемии. Также он по традиции призвал граждан сделать прививку или при необходимости пройти ревакцинацию. Михаил Мишустин напомнил, что это остается единственным способом защитить здоровье — как свое, так и окружающих.
— В условиях пандемии весь мир живет уже более двух лет. Вирус меняется. Сейчас в нашей стране основным циркулирующим штаммом, как известно, является «Омикрон». Эксперты предупреждают, что могут появляться и новые мутации. И необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден, — сказал Михаил Мишустин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Более того, есть и регионы, где эпидситуация усугубляется. Количество заражений всё еще растет в 34 субъектах, подтвердила руководитель Роспотреба. Кроме того, из-за наплыва на границе с Донбассом власти усилили санитарный режим, а в пунктах временного размещения проводится экспресс-тестирование.
В регионах, по словам Михаила Мурашко, серьезных проблем нет. Субъекты уже получили все средства на борьбу с COVID. На них они закупили кислород и лекарства. Для помощи коллегам на местах Минздрав направил выездные бригады в 67 регионов. Дефицита вакцин тоже нет — прививку можно сделать в специальных пунктах, которые работают без выходных. С 21 февраля уже можно получить электронный сертификат по тесту на антитела.
Местные системы здравоохранения должны быть готовы к любому сценарию развития пандемии, напомнил председатель правительства. По мере улучшения эпидемиологической ситуации необходимо возвращать плановую помощь в полном объеме. Правительство вновь окажет помощь субъектам: как сообщил Михаил Мишустин, около 3,5 млрд рублей направят на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах.
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