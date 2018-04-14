Все на мушке

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Несмотря на показное единство лидеров США, Великобритании и Франции, эти государства имеют принципиально разные цели и задачи в компании против Сирии. Прежде всего это касается Парижа. Не секрет, что Франция — самая слабая в военном отношении страна триумвирата. Более того, к проведению полноценной боевой операции она вообще не готова. Главная ударная сила французских ВМС — авианосец Charles de Gaulle находится на ремонте. А без него атака французов на Сирию выглядит уж слишком символически.

Но на это и весь расчет. И, в общем, понятно почему. У французских нефтегазовых компаний подписаны протоколы и контракты с Ираном как минимум на 30 млрд долларов, поэтому Парижу крайне важно отстреляться так, чтобы не попасть не только по развернутым в Сирии российским военным, но еще и по иранским. Недаром Эммануэль Макрон поспешил заявить, что «удары Франции не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон». А главными мишенями станут химические объекты сирийской армии, которые, вообще-то говоря, уже давно разбомблены или ликвидированы. У берегов Сирии на боевом дежурстве стоит фрегат Aquitaine, который в состоянии запустить по Дамаску и агломерации 16 крылатых ракет. Но если союзники потребуют большего, то, как заявил нам источник, близкий к французским военным, скорее всего Париж отправит на Дамаск три-четыре звена истребителей Rafale, которые полетят либо со своих баз во Франции с двумя дозаправками, либо с базы НАТО в Италии с одной дозаправкой. Эти истребители, как ожидается, выпустят еще примерно 16 крылатых ракет, возможно типа SCALP. За точность их ударов сирийцам можно не волноваться. Известно, что во время войны в Ливии из ста боевых вылетов ВВС Франции успешными были лишь 11.

Но зато президент Франции наберет столь нужные ему очки у себя в стране и в ЕС в целом, где Париж намерен играть первую скрипку во всех военных делах. После выхода Лондона из ЕС это очень важно для Макрона. Ну а лидеры Германии и Италии, отказавшиеся участвовать в нападении на Сирию, готовы ему в этом всячески подыграть.

Иное дело Великобритания. На фоне гигантских внутренних проблем Лондона, связанных с выходом из ЕС и неизбежной потерей более 100 млрд долларов, этой стране не так уж важно, кого бомбить, главное — найти врага и переключить все внимание на него. Именно поэтому Лондон сначала устроил истерику вокруг мнимой попытки отравления газом Скрипалей, а затем на пустом месте сфабриковал откровенно лживые обвинения в адрес Дамаска по поводу химической атаки на сирийскую оппозицию. Причем желание Терезы Мэй нанести удар по Сирии приобрело поистине маниакальный характер — она даже не сочла нужным обсудить этот вопрос в парламенте. Премьер Британии отправила к берегам Сирии сразу два эсминца — HMS Duncan и Destroyer, каждый из которых, как ожидается, запустит по 20 крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, уже отдан приказ как минимум двум британским тактическим атомным подлодкам прибыть в район планируемых боевых действий. На их борту может находиться суммарно до полусотни крылатых ракет. Но это еще не все. В полную боевую готовность приведен весь персонал базы британских ВВС Акротири на юге Кипра. «Наши самолеты уже выведены на взлетные полосы. Мы готовы выполнить задание», — заявил журналистам ВВС местный военный. Удар планируется нанести авиагруппой из восьми истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, которые выпустят суммарно до 60 крылатых ракет и авиабомб. А прикрывать их будут шесть боевых самолетов сопровождения.

Заметим, что ударные силы Британии в регионе хоть и кажутся весьма внушительными, но именно они наиболее уязвимы для весьма устаревших, однако все же довольно боеспособных сил ПВО Сирии и береговой обороны. Так, Panavia Tornado относятся к третьему поколению боевых самолетов, а значит, сирийцам довольно легко уничтожить их советскими комплексами типа С-200, если, конечно, самолеты войдут в зону их действия. Напомним, что два месяца назад сирийцы сбили из С-200 израильский легкий истребитель F-16, который относится к четвертому поколению. Что же касается британских кораблей, то они представляют собой очень хорошие мишени для передвижных береговых ракетных комплексов «Бастион-П» российского производства, стоящих на вооружении армии Сирии. Два таких комплекса постоянно курсируют по побережью между Тартусом и Латакией. Каждый из них в одном залпе может запустить до восьми противокорабельных ракет типа «Оникс». Вот что говорил два года назад по поводу технических характеристик «Бастионов», стоящих на вооружении нашей страны, министр обороны России Сергей Шойгу: «Мы этими комплексами в состоянии поразить как морские, так и наземные цели. На расстоянии 350 километров на море и почти 450 километров на земле». Очевидно, что сирийские «Бастионы» вряд ли кардинально отличаются от тех, что развернуты в России. А значит, HMS Duncan и Destroyer, находящиеся на расстоянии менее 100 км от побережья Сирии, в случае войны могут быть уничтожены одним залпом.

Наконец, самую мощную ударную группировку триумвирата в средиземноморском регионе развернут США. Но именно у этой страны меньше всего желания бомбить Сирию. Недаром Дональд Трамп уже дважды переносил свое выступление по поводу начала операции. Тем не менее он все-таки отправил в Сирию ударную группу в составе авианосца Harry S. Truman и семи кораблей сопровождения, среди которых один ракетный крейсер и шесть эсминцев. На них суммарно находится более 300 крылатых ракет Tomahawk. Есть еще авиационное крыло из 48 фронтовых истребителей F/A-18, которые также могут нести крылатые ракеты. Но это авианосное соединение прибудет в Средиземное море только в самом конце апреля. Пока же американцы имеют у берегов Сирии лишь два эсминца — Donald Cook и Porter, которые могут запустить суммарно 120 крылатых ракет Tomahawk. Впрочем, в Средиземном море постоянно базируется 6-й флот ВМС США в составе авианосца и нескольких кораблей сопровождения.

В случае военной операции США почти наверняка будут использовать для нанесения ударов по Дамаску и другим городам свои боевые самолеты, расквартированные на базе Эль-Удейд в Катаре, и, возможно, в Кувейте.

Заметим, что катарская база ВВС США едва ли не самая большая в регионе. Там находятся свыше 100 самолетов, включая истребители F/A-18 и F-22, а также стратегические бомбардировщики В-1 и В-52 (последние могут быть вызваны командиром спецназа на поле боя даже без уведомления командующего Силами специальных операций). В сумме вся эта армада может выпустить по Сирии более 500 крылатых ракет и корректируемых авиабомб. Нет сомнений, что в случае войны США и Великобритания первым делом будут пытаться уничтожить сирийские «Бастионы», С-200 и комплексы «Панцирь-С1», все известные резиденции Башара Асада, а также всю оставшуюся сирийскую авиацию — это порядка 150 устаревших истребителей МиГ-21/23/29. Впрочем, последние на днях уже передислоцированы на авиабазы, которые подконтрольны российским военным.

И вот здесь-то все будет зависеть от сдержанности Трампа. Нет сомнений, что в случае удара по нашим объектам российские силы ВКС и ПВО вынуждены будут уничтожить агрессора. Благо есть чем. У нас в Сирии развернуты три системы ПВО дальнего действия — две С-400 и одна С-300В4, которые прикрывают базы Хмеймим и Тартус. Один суммарный боекомплект этих трех систем насчитывает почти 370 ракет, которыми за один раз (в течение трех-четырех часов) можно уничтожить все, что находится в воздухе в радиусе до 100 км. Но это еще не все. Из Тартуса уже вышли в открытое море два наших фрегата — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также две подводные лодки. Эти корабли несут не один десяток ракет «Калибр», которыми вполне могут быть атакованы как фрегаты и эсминцы агрессоров, находящиеся в акватории Средиземного моря, так и их военные базы в Персидском заливе. Во всяком случае, дальность «Калибров» это сделать позволяет. Правда, тогда локальная операция перерастет в настоящую войну с хорошо прогнозируемыми последствиями для всего мира.

Западная коалиция может атаковать Сирию, задействовав более 20 кораблей и около 200 самолетов, которые выпустят свыше 700 крылатых ракет и авиабомб. Примерно половину из них российские ПВО способны уничтожить за 3-4 часа Эксперт

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