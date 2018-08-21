Все мы ждем более серьезных санкций США, а пока они виртуальные - банкир

Инвестиционный банкир Александр Просвиряков объяснил, что пока все санкции США против России носят скорее виртуальный характер. Реальных санкций, которые бы всерьез ударили по российской экономике, пока не вводилось. Такую точку зрения в разговоре с Царьградом высказал финансист.

«Каждый раз, когда меняется стоимость акций, меняется виртуальное состояние бизнесмена, владеющего этими акциями. Все финансисты это прекрасно понимают. Конечно, с точки зрения популизма, когда люди считают, что кто-то за день стал богаче на миллиард долларов, за неделю он стал беднее на три миллиарда долларов - это какой-то эффект все-таки имеет. Но с точки зрения реальных денежных потоков особо ничего не изменилось. Как компании, которыми владеют эти бизнесмены, продавали свою продукцию, так они ее и продают. Как они получали выручку за нее, так и получают. С точки зрения прибыльности предприятий, какие-то минимальные изменения произошли, и то пока не очень понятно, в какую сторону, мы узнаем только, посмотрев на отчетность этих компаний, которая будет позже. Поэтому я бы не сказал, что какой-то эффект уже есть, этого эффекта нет, есть только виртуальная переоценка, которую не стоит принимать в расчет серьезным людям», - объясняет Просвиряков рыночные тренды той или иной компании после объявления санкций против нее.

Банкир подчеркнул, что пока нельзя просчитать эффект от объявленных Министерством финансов США санкций против России.

«Изменения регуляторного характера, налогового характера, которые влияют на бизнес предпринимателей, естественно, имеют эффект. Какой это будет эффект - позитивный, негативный, насколько позитивный, насколько негативный, - можно предполагать, но мы по факту узнаем, только когда увидим отчетность предприятий. Поэтому сейчас делать какие-то голословные заявления, что кто-то потерял много миллиардов или заработал много миллиардов, нельзя, потому что это просто виртуальная переоценка на текущий момент стоимости их бизнеса. Санкции, которые были объявлены сегодня, как связанные с действиями России в киберпространстве и с Северной Кореей, затрагивают просто двух граждан России, насколько я знаю, и какие-то компании, не особо известные. Поэтому я не думаю, что они будут иметь хоть какое-то значение», - уверен Просвиряков.

Тем не менее у США все-таки есть рычаги и санкции, которые могут оказать давление на российский бизнес. А о них мы узнаем только не ранее завтрашнего вечера.

«Все ждут более серьезных санкций, которые обещали объявить 22 августа, связанные с делом Скрипалей, о которых упоминал Госдепартамент США. Вот там посмотрим, что будет. То есть участники рынка ожидают, что они будут серьезными, вплоть до блокировки долларовых корсчетов российских крупных банков. Некоторые говорят, что этого не произойдет. То есть мы сейчас пока не можем говорить, какое решение примут американские власти, мы об этом узнаем, я так понимаю, только завтра. Поэтому здесь спекулировать пока рано», - резюмирует банкир.