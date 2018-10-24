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Все мы правильно сделали» - Пушков объяснил, почему России надо было уходить из ПАСЕ

24 октября 2018, 21:54  •  169 • Политика
Сенатор Алексей Пушков считает, что решение уйти из ПАСЕ было единственно верным.
Известный сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение России уйти из ПАСЕ. С точки зрения политика, такое решение было единственно верным для страны, которую поставили в ситуацию нарушения принципа равенства стран - членов Совета Европы.
Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter.
Политик напомнил, что делегация России в ПАСЕ была лишена права голосовать и участвовать в работе руководящих органов и в наблюдательных миссиях.
«Права выступать нас не лишали, но это не меняет сути: ПАСЕ нарушила принцип равенства прав стран - членов СЕ», - подчеркнул Пушков. Именно поэтому решение России уйти из ПАСЕ не было эмоциональным, а верным, уверен сенатор.
Делегация России в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в работе руководящих органов и в наблюдательных миссиях. Права выступать нас не лишали, но это не меняет сути: ПАСЕ нарушила принцип равенства прав стран-членов СЕ. Решение уйти из ПАСЕ было единственно верным.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 октября 2018 г.

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