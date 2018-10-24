Все мы правильно сделали» - Пушков объяснил, почему России надо было уходить из ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков считает, что решение уйти из ПАСЕ было единственно верным.

Известный сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение России уйти из ПАСЕ. С точки зрения политика, такое решение было единственно верным для страны, которую поставили в ситуацию нарушения принципа равенства стран - членов Совета Европы.

Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter.

Политик напомнил, что делегация России в ПАСЕ была лишена права голосовать и участвовать в работе руководящих органов и в наблюдательных миссиях.

«Права выступать нас не лишали, но это не меняет сути: ПАСЕ нарушила принцип равенства прав стран - членов СЕ», - подчеркнул Пушков. Именно поэтому решение России уйти из ПАСЕ не было эмоциональным, а верным, уверен сенатор.