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Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемирия"
15 декабря 2018, 02:24 • 70 • В мире
Пять дней перемирия унесли пять жизней бойцов в ЛДНР.
В период очередного объявленного перемирия между Киевом и ЛДНР огонь не прекращался. Как пишет пресс-служба Донеской области были зафиксированы обстрелы по всем направлениям, в результате чего погибли пять бойцов, все в возрасте от 22 до 33 лет, сообщает представитель ЛДНР. Их имена опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя Сергей Гагарин.
Ранее сообщалось, что командующий ООС Сергей Наев проверил боеготовность всех украинских подразделений в Донбассе, а также посетил порт в Мариуполе. Военные корабли Украины должны будут обеспечить огневое прикрытие штурмовых групп в ходе атаки на Донбасс.
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