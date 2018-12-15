Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемирия"

В период очередного объявленного перемирия между Киевом и ЛДНР огонь не прекращался. Как пишет пресс-служба Донеской области были зафиксированы обстрелы по всем направлениям, в результате чего погибли пять бойцов, все в возрасте от 22 до 33 лет, сообщает представитель ЛДНР. Их имена опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя Сергей Гагарин.



За 5 последних дней "перемирия" в #ЛДНР погибли минимум 5 бойцов.Все молодые-от 22 до 33 лет:

Лемешко Вячеслав

18.02.1985-08.12.2018

Ефременко Денис

22.12.1985-09.12.2018

Бойченко Руслан

21.03.1983-10.12.2018

Гусев Сергей

06.05.1994-11.12.2018

Данил Платонов

20.10.1994-12.12.2018 pic.twitter.com/xhyrSg0Rbm — Сергей Гагарин (@SGaG1979) 14 декабря 2018 г.



Ранее сообщалось, что командующий ООС Сергей Наев проверил боеготовность всех украинских подразделений в Донбассе, а также посетил порт в Мариуполе. Военные корабли Украины должны будут обеспечить огневое прикрытие штурмовых групп в ходе атаки на Донбасс.