«Все могли предвидеть это сумасшествие»: что известно о стрельбе в школе Флориды

Стрельба, устроенная в американском городе Паркленд, унесла 17 жизней. 16 человек пострадали. Открывший огонь по школе 19-летний Николас Круз сам когда-то обучался в этом заведении, но был исключён из-за проблем с дисциплиной. Cтрелок задержан полицией и уже даёт показания. Медики же пытаются спасти раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии. Между тем в полиции признают, что трагедию можно было предотвратить, так как юноша давно вёл себя странно. В частности, выяснилось, что он постоянно носил в школу оружие и часто угрожал своим одноклассниками. Что известно об убийце из Флориды — в материале RT.

В небольшом американском городе Паркленд, что в 60 километрах к северу от Майами, 14 февраля произошло массовое убийство. Трагедия случилась в школе Stoneman Douglas. 19-летний Николас Круз устроил стрельбу по ученикам из полуавтоматической винтовки AR-15.

Хотел больше жертв

Начав стрельбу с улицы, он затем вошел в здание, в котором активировал пожарную тревогу. По расчётам злоумышленника, серена должна была вызвать детей из классов и он смог бы тогда убить больше людей.

«Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе», — рассказал в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Как отметили в полиции, жертвами Круза стали 17 человек, ещё 16 были ранены, причём состояние троих из них оценивается критическое.

«12 человек были убиты в школе, двое — у здания школы, один — на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших — как ученики, так и взрослые», — сообщил шериф округа Броуард Скотт Исраэль.

Он отметил, что его собственные дети заканчивали школу, где произошла трагедия. Помимо этого, Исраэль уточнил, что среди пострадавших находится и сын его заместителя. Теперь же до конца недели Stoneman Douglas будет закрыта.

Пострадавший в результате стрельбы

© WSVN.com via REUTERS

Пытался затеряться

Николас Круз был задержан правоохранителями спустя полтора часа после инцидента. Юноша пытался скрыться с места происшествия, смешавшись с толпой.

Установить, как он выглядит, полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения школы. За это время он успел добраться до соседнего города Корал Спрингс. Сопротивления молодой человек оказывать не стал. При нём был обнаружен значительный боезапас.

17 people killed, 15 hospitalized in Florida High School massacre. pic.twitter.com/pOakV8VY79 — POLITICO (@STANTOINE19) February 15, 2018

Он уже дал показания следователям и предстал перед судом. Ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Николас Круз

© WSVN.com via REUTERS

К расследованию дела, помимо местных полицейских, также присоединились и агенты ФБР, которые взяли на себя руководство расследованием. В частности, сотрудники бюро создали сайт для загрузки данных о стрельбе. Очевидцам предлагается заливать фотографии и видео с места происшествия в интересах следствия.

Эвакуация школьников

© Joe Raedle/Getty Images/AFP

Угрозы в соцсетях

Между тем правоохранители уже приступили к изучению социальных сетей молодого человека. То, что они обнаружили, по словам шерифа округа Броуард, весьма их обеспокоило.

«Мы изучаем его сайты, социальные сети, некоторое из того, что мы видим, вызывает большое беспокойство», — цитирует РИА Новости Исраэля.

Он отметил, что аккаунты Николаса Круза изобилую фотографиями с оружием как огнестрельным, так и холодным. Помимо этого он размещал записи с угрозами и заявлениями, что хотел бы расстреливать людей из своей винтовки AR-15, а умереть во время бойни, которую бы он устроил.

Florida school shooting suspect Nikolas Cruz posted photos on Instagram, under the name nikolascruzmakarov, of his "arsenal" of weapons, along with pictures of bullets, a target and the view of his street through a holographic sight https://t.co/l7jJXBZlt5#breakingpic.twitter.com/1qP76S1FwL — Heavy.com (@HeavySan) February 15, 2018

При этом, как сообщает CNN со ссылкой на следователей, винтовку Круз приобрёл в прошлом году на вполне законных основаниях, пройдя все необходимые проверки.

Знакомые стрелка вспоминают, что Николас был замкнут и у него постоянно были проблемы в общении с другими ребятами.

«Он всегда был очень тихим и странным», — рассказал CNN старшеклассник Брэндон Минофф, которому удалось выжить в бойне.

По его словам, он как правило старался избегать Круза, но однажды их вместе поставили вести какой-то школьный проект.

«Он рассказал мне, что его выгоняли из двух частных школ, однако затем его принимали обратно. А вообще у него была мечта пойти в армию. Он обожал охоту», — отметил Минофф.

По сведениям CNN, Круз был членом молодёжного корпуса подготовки офицеров запаса (JROTC), который финансируется Вооружёнными силами США. В 2016 году он даже завоевал несколько призов.

Между тем его учитель математики Джим Гард сообщил, что никогда не видел у Николаса склонности к насилию, так как тот был «тихим» и «беспроблемным».

С этой характеристикой, однако, не согласны бывшие одноклассники юноши. Некоторые из них заявили, что тот постоянно приносил в школу оружие и демонстрировал его всем. По их словам, среди ребят ходили даже шутливые предположения, что если кто-то когда-нибудь и решит напасть на школу, то это будет Круз.

Приютили друзья

Как рассказала в инамериканским СМИ тётя Николаса Кэти Блейн, мальчик в семье её сестры был усыновлённым. Однако оба его родителя кончались: отец от сердечного приступа более десяти лет назад, а мать — в ноябре прошлого года в результате вирусной инфекции и наложившейся на неё пневмонию.

К этому моменту Николас уже был совершеннолетним, поэтому после смерти матери жил как ему вздумается.

globallookpress.com

© John Mccall/ZUMAPRESS.com

«Он был самостоятельным. Ему же 19 лет. Жил как взрослый. Я до сих пор не могу во всё это поверить», — заявила Блейн.

Другую версию представил адвокат Джим Льюис. Он подчеркнул, что молодой человек со дня смерти матери жил в семье друзей.

«Его мама умерла в ноябре прошлого года, а это семья приняла юношу к себе. Они предложили ему кров и пытались помочь мальчику, потому что у него совсем некуда было пойти», — рассказал CNN Льюис, который теперь представляет интересы этой семьи.

По его словам, Николас дружил с сыном пары, у которой жил. Его товарищ, кстати, также был учащимся Stoneman Douglas.

«Теперь они просто убиты горем. Мальчик, живший у них, ведь ходил в ту школу и знал многих детей там. А ведь они заботились о нём и хотели помочь», — подытожил Льюис.

Трамп сожалеет

Свои соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших уже выразил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что «ни один ребенок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя в опасности в американской школе».

Телеграмму с соболезнования Трампу направил и российский лидер Владимир Путин. Скорейшего выздоровления раненым пожелали и в посольстве РФ в США.

«Были шокированы, узнав о стрельбе в школе во Флориде. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в Twitter дипмиссии.

Shocked to hear about #Floridaschoolshooting. We share the sorrow of those who lost their loved ones and wish a speedy recovery to the injured pic.twitter.com/jwx5e2pxhW — Russia in USA Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

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