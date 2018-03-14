Все матросы на борту: ВМС Великобритании поднимаются по сигналу тревоги

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В соцсетях появились сообщения об общем сигнале тревоги, объявленном в ВМС Великобритании. Британским матросам и офицерам предписано в течение 6 часов вернуться из увольнительных и отпусков на действенную службу.

Телеграм-канал "Доктор прописал" сообщает о том, что в Королевском флоте Великобритании объявлен общий сигнал тревоги. По данным ведущего канала, всему персоналу и всем офицерам флота Ее Величества предписано в срочном порядке вернуться на действенную службу из отпусков и увольнительных.

Якобы на это им дано всего 6 часов. Чем именно объясняется стремление руководства флота привести его корабли и подводные лодки в состояние боеготовности, не уточняется.

В любом случае, пока не известно, насколько данные сообщения достоверны. Как отмечается на самом канале "Доктор прописал", о факте тревоги в британском флоте известно лишь из ряда публикаций в социальной сети Facebook. Никакого официального подтверждения данной информации пока нет.