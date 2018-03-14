Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были од...
Можно ли oбмaнуть детектор лжи
Садись, четыре
Россия потребовала от Британии обеспечить консульский доступ к дочери Скрипаля
Главная / В мире

Все матросы на борту: ВМС Великобритании поднимаются по сигналу тревоги

14 марта 2018, 18:24  •  350 • В мире
В соцсетях появились сообщения об общем сигнале тревоги, объявленном в ВМС Великобритании. Британским матросам и офицерам предписано в течение 6 часов вернуться из увольнительных и отпусков на действенную службу.
Телеграм-канал "Доктор прописал" сообщает о том, что в Королевском флоте Великобритании объявлен общий сигнал тревоги. По данным ведущего канала, всему персоналу и всем офицерам флота Ее Величества предписано в срочном порядке вернуться на действенную службу из отпусков и увольнительных.
Якобы на это им дано всего 6 часов. Чем именно объясняется стремление руководства флота привести его корабли и подводные лодки в состояние боеготовности, не уточняется.
В любом случае, пока не известно, насколько данные сообщения достоверны. Как отмечается на самом канале "Доктор прописал", о факте тревоги в британском флоте известно лишь из ряда публикаций в социальной сети Facebook. Никакого официального подтверждения данной информации пока нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

350
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 11:54
Тереза Мэй повторила против России провокацию столетней давности
13 марта 2018, 22:54
Пианист-эмигрант сравнил Табакова с бухгалтером Освенцима из-за его поддержки российского Крыма
14 марта 2018, 18:24
Назначив Помпео главой Госдепа, Трамп лишил себя тормозов

Загрузка...
14 марта 2018, 18:09
«Её деятельность тянет на Гаагский трибунал»: почему Трамп назначил директором ЦРУ экс-начальницу пыточной тюрьмы
14 марта 2018, 14:54
МИД Великобритании просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля
14 марта 2018, 08:39
"Таких физиков больше не будет": Умер Стивен Хокинг
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
11 марта 2018, 18:54
"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.