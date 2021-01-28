Все ловушки для Байдена: Одна ошибка – и Америка сойдёт со сцены

Автор:

Стивен Вертрейм

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Четыре года назад, когда Джо Байден готовился покинуть пост вице-президента, он заявил на Всемирном экономическом форуме, что Соединённые Штаты будут продолжать руководить "либеральным международным порядком" и "выполнять свой исторический долг как незаменимое государство". Последующие годы не оправдали заверений Байдена.

Президент Дональд Трамп отверг роль США в установлении мирового порядка, вместо этого развязав национализм под лозунгом "Америка прежде всего". Что ещё более важно, Трамп разоблачил неглубокую внутриполитическую поддержку возвышенных абстракций, за которые внешнеполитические элиты просят солдат сражаться, а граждан – платить.

К моменту своей президентской кампании в 2020 году Байден уже не говорил много о либеральном международном порядке или о незаменимости Америки. Он подчеркнул, что лечить внутренние раны страны и оказывать влияние на других необходимо "не просто примером нашей силы, но силой нашего примера".

Но Байдену придётся быть намного смелее, чтобы его президентство было успешным. Он унаследовал давнюю стратегию США, которая систематически нарушается и которую нельзя исправить никакими тональными корректировками или политическими нюансами.

В течение трёх десятилетий сменявшие друг друга президенты, в том числе Трамп, постоянно расширяли количество войн США, передовое развёртывание и оборонные обязательства в стремлении к вооружённому господству по всему миру. Цена первенства, как я писал на этих страницах в прошлом году ("Цена первенства", март/апрель 2020 года), высока. Стремясь к глобальному господству, а не только к собственной защите, Соединённые Штаты приобрели антагонистов по всему миру.

Эти антагонисты, в свою очередь, ещё больше увеличили стоимость и опасность доминирования. В результате внешняя политика США не достигла своей важнейшей цели: она сделала жизнь американского народа менее безопасной – даже у себя на родине.

Администрация Байдена вступает в должность с намерением восстановить американское превосходство, а не руководить его разрушением. Но реальность внесёт свои коррективы. Когда Байден начнёт решать неотложные задачи в первые годы своего правления – восстановление демократии внутри Америки, прекращение массовых смертей из-за пандемии, предотвращение климатического хаоса, спасение дипломатии США, он обнаружит, если внимательно присмотрится, что бремя первенства противоречит его собственным целям буквально на каждом шагу.

Нарушение цикла

Байден должен принять немедленные решения, которые либо направят его на конструктивный курс, либо заманят его в ловушку таким же образом по тем же самым вопросам, что и его предшественников. Он пообещал положить конец "вечным войнам" Соединённых Штатов и укрепить дипломатию на Большом Ближнем Востоке. В первые сто дней у него будет две ограниченные по времени возможности сделать это.

Во-первых, он может возобновить ядерную сделку 2015 года с Ираном и обратить вспять движение в сторону войны перед июньскими президентскими выборами в Иране. Во-вторых, он может соблюсти Дохинское соглашение с талибами и вывести все войска США из Афганистана к маю. В обоих случаях ему придётся сыграть по-крупному, иначе его усилия потерпят неудачу впоследствии.

Вернуться к ядерной сделке будет нелегко после того, как администрация Трампа бессмысленно наказала Иран за то, что он не выполнил свою часть сделки. Но Байдену потребуется ещё больше дисциплины и творческого подхода, чтобы внести стратегические изменения, необходимые для того, чтобы сделка продолжалась.

Администрация Обамы пострадала от чрезмерной скромности, когда заключила соглашение в 2015 году. Для внутренней аудитории она утверждала, что Иран остаётся серьёзной угрозой для Соединённых Штатов. На Ближнем Востоке Обама оказал противникам Ирана помощь, продажу оружия и поддержал войну в Йемене под руководством Саудовской Аравии. Эти допущения имели смысл, если цель заключалась в сохранении военного господства США на Ближнем Востоке. Но они также подпитывали силы, которые заставили Соединённые Штаты выйти из ядерной сделки при Трампе.

Администрация Байдена должна извлечь правильный урок. Байден должен не только немедленно вернуться к соблюдению соглашения, избегая любого соблазна использовать санкции Трампа в качестве рычага давления, но он должен без извинений открыть новую эру нормальных дипломатических отношений с Ираном. Вместо того чтобы вознаграждать партнёров США в регионе, Байден должен выполнить своё обещание прекратить поддержку США саудовской интервенции в Йемене, сократить продажи оружия королевству и сократить помощь Израилю. Такие меры просто необходимы для спасения американской дипломатии на Ближнем Востоке.

Однако тем же ходом администрация Байдена изменила общую стратегию США в регионе, отделив Соединённые Штаты от их чрезмерного отождествления с одним альянсом игроков против другого.

Афганистан предлагает Байдену ещё одну скорую возможность для быстрых и устойчивых улучшений. Администрация Трампа оставила всего 2500 военнослужащих в стране и согласилась вывести остальных. Байдену следует принять невольную услугу. Его лучший шанс положить конец войне Соединённых Штатов в Афганистане – сделать это прямо сейчас.

Он должен отдать приказ о полном выводе войск, отказавшись от плана своей кампании и оставив после себя лишь части контртеррористических сил. В таких силах нет необходимости для сдерживания террористических атак, исходящих из Афганистана, где Соединённые Штаты давно выполнили свою миссию по уничтожению "Аль-Каиды" и наказанию "Талибана" (организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена). Теперь, более того, неспособность полностью вывести войска аннулирует сделку между США и "Талибаном", унаследованную Байденом, что вынудит "Талибан" отказаться от переговоров и добиваться дальнейших успехов на поле боя.

Некоторые официальные лица США, несомненно, не согласятся, аргументируя это тем, что нужно отложить вывод, чтобы дать сторонам внутри Афганистана больше времени для переговоров об окончательном урегулировании. Но такие переговоры могут проходить без сил США, присутствие которых может даже помешать афганцам найти собственное стабильное равновесие. Для Соединённых Штатов полумеры означают лишь бесконечную войну.

Если Байден начнёт несправедливо изменять условия для вывода войск, он подтолкнёт внутренних критиков к аргументам, фактически означающим, что американские войска должны оставаться при любых обстоятельствах, будь то для сохранения с трудом достигнутых успехов или для предотвращения дальнейших потерь.

Новая стратегическая логика

Если Байден будет действовать решительно, он выйдет победителем за первые шесть месяцев правления, вырвавшись из тисков старой стратегической логики и доказав концепцию новой, которая ставит внятные интересы американского народа выше тщетных поисков глобального господства.

По мере того как он ведёт дипломатические переговоры с Ираном и завершает войну Соединённых Штатов в Афганистане, Байден столкнётся с предсказуемыми обвинениями в отказе от партнёров США и ободрении противников США. Например, Х. Р. Макмастер, бывший советник Трампа по национальной безопасности, утверждал, что отвод американских войск не сможет исправить "плохое поведение" Ирана, "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и других.

Байден может использовать высокую трибуну, чтобы показать, насколько сильно такие аргументы не соответствуют сути. Дело не в том, чтобы сделать Иран или "Талибан" доброжелательными по отношению к США, – скорее, чтобы избавить их от угроз и проблем для Соединённых Штатов. Иран продолжит злонамеренную деятельность на Ближнем Востоке, а талибы останутся репрессивными, но они мало что выиграют, нацелившись на Соединённые Штаты, если США прекратят попытки контролировать события в их окрестностях.

Отвергая грандиозные цели, Соединённые Штаты могут избавиться от ненужных врагов и освободить силы для продвижения своих интересов. Они смогут восстановить контроль над своей внешней политикой. Достигнув первых успехов на Большом Ближнем Востоке, администрация могла бы затем применить данную стратегическую логику в другом месте: отойти от линии фронта, чтобы сократить обязательства Соединённых Штатов и добиться значимых успехов.

Северная Корея представляет собой яркий тому пример. Потерпев неудачу во всех попытках избавить режим от ядерного оружия, Соединённые Штаты должны играть в другую игру. Они должны признать, что режим будет обладать ядерным потенциалом в обозримом будущем, а США будут поощрять построение мира на полуострове и двигаться к нормализации отношений. Однажды Байден может даже вывести войска США с Юга. Такие действия – лучший способ противодействовать угрозе Севера – не путём обезвреживания всех ракет из этого региона, а путём устранения потенциальных причин, по которым они нацелены на Соединённые Штаты.

Администрации Байдена будет сложнее проявлять сдержанность в отношениях с Россией и особенно с Китаем. Это также будет более важно, иначе провалы политики США, поразившие Ближний Восток в течение последних двух десятилетий, распространятся на Европу и Восточную Азию в следующие два десятилетия.

Байден уже выразил желание сотрудничать с Пекином в области общественного здравоохранения и окружающей среды и с Москвой – в области контроля над вооружениями. Но эти хвалебные цели в конечном итоге будут подавлены жёсткой приверженностью великому стратегическому превосходству, с помощью которого Соединённые Штаты, стремясь постоянно доминировать в каждом регионе, подпитывают интенсивную конкуренцию в области безопасности с растущими или настойчивыми державами.

Байден может заранее расставить чёткие приоритеты, отказавшись от заявлений последней администрации о "соревновании великих держав". Его первая Стратегия национальной безопасности должна признать, что пандемия и изменение климата представляют собой гораздо более прямые угрозы для американского общества, чем призрак вооружённого нападения со стороны соперничающих государств. Кроме того, следует подчеркнуть, что Китай как держава номер два в мире и ведущий производитель низкоуглеродных энергетических технологий остаётся важным партнёром в решении обеих проблем.

Чтобы ограничить антагонизмы, противоречащие интересам США, Байден должен противостоять растущим призывам открыто объявить войну с Китаем для защиты Тайваня. Он должен приступить к пересмотру военной стратегии США в Восточной Азии. Вместо того чтобы осуществлять господство, Соединённым Штатам следует вооружить своих союзников и партнёров, чтобы оспаривать господство Китая над водными путями и воздушным пространством.

В Европе он должен призвать остановить расширение НАТО, прервав три десятилетия расширения, которое возложило на Соединённые Штаты необоснованные обязательства, нанесло ущерб отношениям с Россией и подавило европейскую инициативу. Путём разумного сокращения штатов США могут сосуществовать с Китаем и Россией и найти правильное сочетание конкуренции и сотрудничества в соответствии с интересами США. Альтернатива – провести остаток XXI века, гарантируя конфликтные отношения, рискуя войной между великими державами и вытесняя внутренние инвестиции.

Демократия в Америке

Как понимает Байден, Соединённые Штаты сталкиваются с экзистенциальными проблемами у себя дома. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал оценивать каждую политику "по основному вопросу: сделает ли это жизнь лучше, проще, безопаснее для семей по всей стране?". Американскому народу необходимо, чтобы каждая часть его правительства работала над улучшением их жизни и укреплением демократии.

Великая стратегия вооружённого превосходства делает обратное. Она поддерживает враждебность к миру, разжигает страхи перед иностранцами и предполагаемыми внутренними врагами и из года в год расточает более половины федеральных дискреционных расходов Пентагону. Это смирительная рубашка внутреннего обновления.

По той же причине у Байдена есть удивительная возможность. Он будет укреплять национальное единство, выводя войска США за границу. Почти две трети ветеранов, как и широкая общественность, поддерживают возвращение всех американских войск из Афганистана и Ирака. Наконец, пришло время удовлетворить требование общественности меньше строить нацию за границей и больше уделять внимание такому строительству в Америке. Соединённые Штаты остаются незаменимой страной для своего народа. Только служа им, Байден может сыграть ответственную роль в мире.

Стивен Вертрейм – заместитель директора по исследованиям и политике Института ответственного управления государством Куинси и научный сотрудник Института исследований войны и мира Арнольда А. Зальцмана при Колумбийском университете.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".