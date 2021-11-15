Все льготы для жителей сохранятся: Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов

Президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона. Глава государства отменил ряд указов, согласно которым отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера. В пресс-службе правительства Карелии уточнили, что отмена указа 1993 года призвана актуализировать объём законодательных актов, связанных с Арктической зоной. Там также заявили, что решение не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

Президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона. Глава государства отменил ряд указов, согласно которым отдельные районы Карелии ранее приравнивались территориям Крайнего Севера.

«Признать утратившими силу... Указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. № 2226 «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», — говорится в тексте указа.

Также в документе признаются утратившими силу указы президента от 24 января 1992 года «о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР» и указ от 25 марта 1992 года «о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР».

Уточняется, что указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ, отметил, что он представляет собой «технический момент».

«Если я не ошибаюсь, всё-таки это технический момент...», — ответил Песков.

РИА Новости

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В пресс-службе правительства Карелии также уточнили, что отмена указа 1993-го года призвана актуализировать объём законодательных актов, связанных с Арктической зоной.

Там также сообщили, что следом за указом президента будет подписано соответствующее постановление правительства Российской Федерации.

«В данный акт (1993 года) за несколько десятков лет было внесено большое количество правок, были отмечены неточности в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем принято решение об издании актуализированных актов», — сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что предыдущим указом от 1993 года был утверждён перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

«Таким образом, Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ вошли в районы Крайнего Севера, а все остальные муниципальные образования республики стали относиться к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера», — уточнили в региональном кабмине.

Вместе с тем в пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ Владимира Путина не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объёме», — заявил заместитель премьер-министра правительства Дмитрий Родионов.

В России некоторые территории в регионах, которые фактически не находятся на Крайнем Севере, приравнены к нему по условиям проживания. Жители этих территорий получают ряд льгот и надбавок.

В Минэкономразвития России пояснили, что все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства РФ об утверждении единого перечня таких территорий.

«Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесён в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Анатолий Широков подтвердил РИА Новости, что указ — технического решение, призванное актуализировать существующие документы.

«Для регионов Крайнего Севера, их жителей ничего не изменится», — заявил Широков.

В марте Владимир Путин поручил продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России.

В апреле правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики.

«Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности — мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. Такой документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщали в кабмине.