Все куплены: даже у американского президента нашли "бандитский" долг • 28 • Аналитика © AP Photo / Patrick Semansky Президент США Дональд Трамп. Архивное фото В контексте коронавирусной антикитайской истерики, которая сейчас разворачивается в американском инфополе и политическом пространстве, у противников президента США случилась редкая удача: им удалось раскопать своего рода финансовый компромат на Дональда Трампа, который связывает его бизнес с деньгами из Китая и позволяет уже демократам обвинять американского лидера в том, что это он, а не Джо Байден, безвольно висит на крючке у китайских государственных финансистов. Стоит отметить, что вот уже три года аналогичный "финансовый компромат" пытались раскопать для того, чтобы найти связь между победителем выборов 2016 года и Кремлем — или хотя бы какой-то российской финансовой структурой, независимо от ее формы собственности и наличия скреп с государством. В опосредованном финансировании Трампа пытались обвинить один из крупных российских банков с госучастием, но доказательная база не выдерживала никакой критики, и медийная атака сорвалась. До недавнего времени единственной иностранной финансовой структурой, перед которой у Дональда Трампа действительно были (на протяжении долгих лет) серьезные обязательства и которая попала под прицел американских медиа, был Deutsche Bank, который фактически спас будущего президента от банкротства. Но сейчас ситуация становится более интересной, потому что известное американское издание Politico раскопало еще один иностранный кредит компании "непотопляемого Дональда": "Трамп предупреждает: "Китай будет владеть Соединенными Штатами", если Джо Байдена изберут президентом. Но сам Трамп одалживал деньги у Китая. В 2012 году его партнер по недвижимости рефинансировал одно из самых ценных зданий Трампа в Нью-Йорке. <...> Задолженность включала 211 миллионов долларов США от государственного Банка Китая (Bank of China) — его первого займа такого рода в Америке, срок погашения которого наступит в середине возможного второго срока Трампа. В нескольких шагах от Башни Трампа (Trump Tower) на Манхэттене — 43-этажный небоскреб по адресу: 1290 Avenue of the Americas, охватывающий целый квартал города. Трампу принадлежит 30-процентная доля в этой собственности, оцениваемой более чем в миллиард долларов, что делает этот актив одним из самых дорогих в портфеле недвижимости Трампа, согласно его финансовым декларациям. Право собственности Трампа на здание привлекло к себе внимание до и после его кампании 2016 года. Но договоренность с Банком Китая в 2012 году осталась в значительной степени незамеченной. Вопросы, касающиеся связей Трампа с Банком Китая, возникают, когда его команда утверждает, что Байден станет подарком коммунистической стране и главному экономическому конкуренту Америки". Китайский банк официально заявил, что долг Трампа давно продан на рынке в том же 2012 году, но вряд ли это поможет остановить скандал. Американские журналисты уже раскопали присутствие Bank of China в составленном в 2017 году списке кредиторов компании, совладельцем которой является президент США. Дальше раздуть скандал до небес — просто дело техники, а уж антитрамповские медиа в этом искусстве не имеют себе равных. Тем более что, в отличие от всей истории с Рашагейтом и "российским заговором против Хиллари Клинтон", в данном случае есть хоть какие-то финансовые документы, а не просто боевое "хайли лайкли" от очередных неназванных источников из американских или британских спецслужб, а уж разбираться в деталях никто не будет. Например, очевидно, что сумма в 211 миллионов — явно недостаточный финансовый инструмент воздействия на президента. Если Трамп выиграет следующие выборы, то любой американский банк, хоть как-то связанный с Республиканской партией, предоставит ему эту сумму для рефинансирования кредита через пять минут после первого звонка из Белого дома и, вероятно, отправит благодарственное письмо за возможность заявить клиентам о том, что услугами банка пользуется президент. Но в данном случае дело не в сумме, а в принципе: под ударом СМИ и соцсетевых комментаторов сейчас образ президента как непримиримого борца с китайской угрозой и принципиального противника зависимости американской экономики и финансового сектора от пекинских инвестиций, кредитов и поставок дешевого импорта. В этом смысле имеет значение не размер кредита, а сам факт, тем более что отрицать его наличие уже не получится. Определенное неудобство в атаке на действующего президента может создать и другой неприятный факт. Сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров (с 2013 года) и совладельцем (с 2017-го) инвестиционной компании BHR Equity Investment Fund Management Co, главным акционером которой является тот же Bank of China. Правда, в этом скандале фигурируют суммы немного другого порядка — начиная с полутора миллиардов долларов. Однако, с другой стороны, это опять же детали, и в них мало кто будет вникать. Но зато рядовой избиратель из условной Оклахомы или Калифорнии через пару месяцев активной медийной антикитайской кампании, в которой будут одновременно участвовать СМИ со всех сторон политического спектра, может прийти к железной уверенности в том, что вообще все американские политики, от демократов до республиканцев, давно куплены Пекином. Это будет неправильная интерпретация, но подобная эволюция общественного мнения будет оказывать очень серьезное воздействие на политическую реальность, ибо демонстративная антикитайская позиция станет серьезным политическим козырем. Агентство финансовых новостей Bloomberg указывает на информацию, заставляющую подозревать, что штаб Джо Байдена заранее готовит козыри такого рода и работает над соответствующими поправками к имиджу своего кандидата. И что очень важно — эта подготовка, оказывается, началась до эпидемии коронавируса в США. Bloomberg пишет: "Еще в конце февраля, когда США не увидели даже первой смерти от COVID-19, а избирательная кампания Джо Байдена за Белый дом висела на волоске, бывший вице-президент сделал замечание, которое может оказаться важным в формировании глобальных событий в течение следующих пяти лет. "Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой мировой лидер, — сказал Байден во время дебатов в Южной Каролине. — Это парень, в котором нет ни капли демократии. Этот парень — бандит". Если так будет продолжаться, то американо-китайские отношения испортятся на долгие годы, а любые попытки их наладить станут крайне токсичными с политической и имиджевой точки зрения для любого американского политика. За следующие несколько месяцев, особенно если накал эпидемии чуть-чуть спадет, а экономический ущерб — останется, поиск "китайских денег" и "китайских агентов" превратится в главное занятие американских СМИ и политиков, причем главной жертвой этой истерики станут не только и не столько отношения по линии Вашингтон — Пекин, сколько сама система глобальной экономики в том виде, в котором мы к ней привыкли за последние 20 лет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





28 Источник Похожие новости При чём здесь Глазьев, при чём здесь нефть? Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы Самолёт «Мрия»: большая и светлая мечта без будущего Магия ночных хищников: как в Африке получали "силу зверя" РВИО: Польшу считали главным потенциальным противником СССР Чтобы сохраниться, Америка должна стать Китаем Новости партнеров