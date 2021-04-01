«Все крупные производители подтвердили выполнение требований»: вступил в силу закон о предустановке российского софта

В России вступили в действие законодательные нормы, согласно которым на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведённых с 1 апреля 2021 года и продаваемых в РФ, должен быть предустановлен ряд отечественных программ. Как отмечают в Госдуме, подобное решение должно помочь развитию российских цифровых продуктов. Между тем в Минцифры отметили, что ПО не должно навязываться пользователям — новые правила призваны предоставить им выбор, поскольку на гаджеты предустанавливаются и программы иностранных компаний.

В четверг, 1 апреля, в России вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Государственной думы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

«Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», — говорится в пояснительной записке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял тогда, что речь идёт об антимонопольной деятельности, которая широко практикуется во всём мире, при этом у России нет задачи от кого-то «отгородиться».

Изначально закон должен был заработать в июле 2020-го. Однако срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывался сначала на 1 января 2021 года, а затем на 1 апреля.

При этом в конце прошлого года правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Так, на смартфонах и планшетах, произведённых после 1 апреля 2021 года, должны быть установлены приложения компании «Яндекс» («Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск»), сервис «Госуслуги», «МойОфис Документы», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Kaspersky Internet Security, Applist.ru.

Тогда как на телевизорах с функцией Smart TV — «Яндекс», Wink, IVI, «Первый», «КиноПоиск», ОККО, More.tv, PREMIER, «Смотрим», НТВ, START.

На компьютерах и системных блоках с предустановленной Windows должна быть программа «МойОфис».

В марте депутаты Государственной думы утвердили правки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать за продажу электронной техники без предустановки отечественных программ. Санкция для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

«Предоставление права выбирать»

В среду, 31 марта, президент России Владимир Путин подчеркнул, что отечественное программное обеспечение не должно навязываться пользователям.

«Они могут это и не использовать, так я понимаю... Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут к сведению», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.

В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев заметил, что все технологические гиганты подтвердили готовность выполнять требования российского законодательства.

«На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги», — пояснил министр.

В то же время стало известно о небольшом казусе, который произошёл ещё до вступления закона. Как сообщила газета «Коммерсантъ», компания Samsung уже начала выполнять новые нормы — после обновления на смартфонах появились три неудаляемых приложения: «Яндекс.Браузер», облачный сервис «Яндекс.Диск» и навигатор «Яндекс.Карты».

Однако управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил, что компания никогда не просила никого из партнёров делать приложения неудаляемыми. По его словам, в «Яндексе» против этого, поскольку это «плохо для пользователей».

«Мы не подписывали соглашений об этом с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, — да, так делать нельзя», — написал он в Facebook.

Худавердян отметил, что в российском законе не заложено требование о неудаляемости отечественного софта.

«Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы, и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как «обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ», по отношению к приложениям «Яндекса», хотя, как нам кажется, это не подразумевало свойство «неудаляемости», — добавил представитель компании.

Худавердян добавил, что «Яндекс» обратился к Samsung и другим производителям с просьбой не делать приложения компании неудаляемыми.

Подобный тезис также поддержал замглавы Минцифры Максим Паршин. По его словам, закон направлен на предоставление возможности выбирать, какими приложениями пользоваться.

«Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — приводит его слова пресс-служба министерства.