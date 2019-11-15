Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Российско-белорусская граница открыта только для граждан Союзного государства. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, передаёт телеканал "360".

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что иностранные граждане не могут попасть на территорию России через Белоруссию. Это связано с тем, что российские пограничники принимают людей на границе с Латвией.

Как отметил Джабаров, все пункты КПП, доступные для иностранцев, давно известны. Напрямую через границу иностранцев на автомобилях не пропускают.

При этом Лукашенко может потребовать от Москвы начать диалог об изменении договора о границах, которым займутся внешнеполитические ведомства и пограничники. Соглашение как раз истекает в ноябре 2019 года, и белорусский лидер ясно показал, что он заинтересован в пересмотре документа.