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Все коды доступа в одном фото: Глава Минобороны Румынии стёр сообщение, но слишком поздно
24 марта 2021, 18:20 • 119 • Политика
Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные. Главу ведомства подвела страсть публиковать фото в социальных сетях.
Глава Минобороны Румынии Николае Чукэ случайно слил в соцсети данные доступа к счетам и видеоконференциям военного ведомства. Также в интернет попали номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу.
Инцидент произошёл из-за излишнего увлечения министра соцсетями. Глава ведомства опубликовал в Facebook фотографии со своего визита в Академию наземных сил в Сибиу. На одном из снимков видна доска, на которой была написана секретная информация, к том числе данные доступа к счетам и видеоконференциям и телефонные номера, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу.
О промахе министра стало известно только спустя несколько часов. Снимок с секретными данными удалили из соцсети, но к тому времени его уже успели многократно сохранить и переопубликовать.
- прокомментировали инцидент в пресс-службе Минобороны Румынии.
Напомним, что это уже не первый случай, когда таким образом в сеть утекают конфиденциальные данные. Так, министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд опубликовала в Twitter фото, на котором был виден код доступа к секретной видеоконференции министров обороны ЕС. В результате к секретному совещанию удалось подключиться журналисту из Нидерландов.
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