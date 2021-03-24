Все коды доступа в одном фото: Глава Минобороны Румынии стёр сообщение, но слишком поздно

Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные. Главу ведомства подвела страсть публиковать фото в социальных сетях.

Глава Минобороны Румынии Николае Чукэ случайно слил в соцсети данные доступа к счетам и видеоконференциям военного ведомства. Также в интернет попали номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу.

Инцидент произошёл из-за излишнего увлечения министра соцсетями. Глава ведомства опубликовал в Facebook фотографии со своего визита в Академию наземных сил в Сибиу. На одном из снимков видна доска, на которой была написана секретная информация, к том числе данные доступа к счетам и видеоконференциям и телефонные номера, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу.

О промахе министра стало известно только спустя несколько часов. Снимок с секретными данными удалили из соцсети, но к тому времени его уже успели многократно сохранить и переопубликовать.

Сообщаем, что не было никаких попыток доступа к данным кол-центра, все пароли были немедленно изменены,

- прокомментировали инцидент в пресс-службе Минобороны Румынии.

Напомним, что это уже не первый случай, когда таким образом в сеть утекают конфиденциальные данные. Так, министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд опубликовала в Twitter фото, на котором был виден код доступа к секретной видеоконференции министров обороны ЕС. В результате к секретному совещанию удалось подключиться журналисту из Нидерландов.