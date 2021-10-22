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«Все хорошие семьянины, спортсмены»: что известно о жертвах взрыва на заводе под Рязанью
22 октября 2021, 20:45 • 71 • В России
22 октября взрыв на заводе под Рязанью унёс жизни рабочих, находившихся в цехе по производству взрывчатых веществ на территории предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Близкие рабочих завода и очевидцы событий рассказали RT о причинах трагедии и погибших при взрыве.
РИА Новости © МЧС РФ
17 человек находились в цехе по производству взрывчатых веществ завода в Рязанской области, когда там прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, вся смена погибла. Среди жертв — мастера, аппаратчики, транспортировщики. RT поговорил с друзьями и родственниками погибших, а также жителями посёлка Лесной — они рассказали о жертвах рязанской катастрофы.
Играли в хоккейной лиге
«Они хорошие семьянины все, спортсмены, — говорит Виктор Мельников, знакомый с несколькими погибшими на заводе под Рязанью. — Аникин Виктор — мой самый лучший друг был. Он хоккеист, мы с ним вместе в лиге играли. Рубаха-парень, отдаст последнее. Всегда помогал своим. Он мне, наверное, был дороже всех родных и близких».
Виктор рассказал, что многие из погибших при взрыве — отличные спортсмены, а с двумя из них, Аникиным и Камаловым, они играли в одной команде в составе местного хоккейного клуба «Лесной». Мельников признался, что сам привёл друзей в хоккей — до этого мужчины профессионально играли в футбол.
«В соцсетях есть их фотографии с футбола, они воспитывались футболистами, — вспоминает друг погибших Аникина и Камалова. — Выступали на первенстве России. Раньше, в молодости и в детстве, очень много ездили по соревнованиям: Владимир, Псков, Пенза… И выигрывали. У Камалова сын остался, он тоже футболом интересуется. Они ездили в Тамбов, проходили просмотр в ЦСКА, там скауты отбирали ребят. В этом году его сын поступил в высшее военное десантное училище. Умный парень».
«Не слышали взрыва»
Жители Лесного, беседовавшие с RT, затрудняются описать момент взрыва на заводе — по их словам, в самом посёлке почти никто не заметил ничего необычного. Не услышала взрыва и гражданская жена погибшего там транспортировщика Михаила Сычёва, Марина — сперва она не поверила рассказам об аварии, в которой погибли все рабочие.
По словам женщины, утром Михаил ушёл на работу, «всё было как обычно». Спустя несколько часов ей позвонил знакомый со страшным известием.
«О том, что случилось, я узнала от нашего (с Михаилом. — RT) общего друга-пожарного, — рассказала женщина. — Он позвонил и сказал, что якобы там, где работает Миша, взорвался цех, что все погибли. Я не поверила. Я и взрыва никакого не слышала. А теперь вот так, оказывается».
Марина и Михаил не были в официальном браке, но у пары есть совместный ребёнок — трёхмесячная дочка, которая теперь осталась без отца. Марина вспоминает, что совсем недавно Михаил отмечал свой день рождения, приглашал домой коллег с работы.
Не слышали взрыва и другие жители Лесного — по словам одной из собеседниц RT, о произошедшем люди узнавали по телефону или из новостей. В момент взрыва некоторые местные жители слышали лишь шипение либо ощутили небольшую тряску, а затем на заводе уже начался пожар. Тем не менее, местные жители, видевшие кадры с места происшествия, полагают, что взрыв был мощным.
«Там на охране женщина от Росгвардии дежурила. На фотографиях её будку взрывной волной всю разнесло», — рассказал RT бывший сотрудник ООО «Эластик», проживающий в Лесном. Он добавил, что в сгоревшем цеху занимались не производством, а утилизацией боеприпасов.
Давно работали на заводе
Сестра погибшего при взрыве под Рязанью Малика Папазяна рассказала RT, что мужчина работал на заводе в Лесном больше десяти лет. По словам женщины, Малик был простым работягой, он вырос в большой семье — у мужчины было шестеро братьев и сестёр.
«Нас было семеро детей в семье, один уже умер, а теперь вот и Малик... Молодой он был, хороший парень. Не пил, разве только по праздникам. С женой они не были расписаны, проживали гражданским браком. Детей тоже не было, не успели. Осталась у него маленькая крестница, моя дочка», — говорит родственница Папазяна.
Она добавила, что брат любил свою работу на заводе, хвалил коллектив и дружил с коллегами. Уходить на другое предприятие он отказывался.
«Говорил, что его всё устраивает», — вспоминает сестра Малика.
В то же время родственница другого погибшего, Вячеслава Петрикова, в беседе с RT выразила недовольство руководством завода. По словам Екатерины Вельмякиной, Петриков часто жаловался, что ему задерживают и без того скромную зарплату.
Несмотря на это, Вячеслав долго работал на заводе и не решался искать другое место. Вельмякина пояснила, что Петриков всегда был мягким, домашним и очень добрым человеком.
«Он в посёлке жил с самого детства вдвоём с мамой, сам по себе человек был очень добрый, особых увлечений не было. Как все, любил в компьютере полазить. У него и привычек-то вредных никогда не было (не пил, не курил), всегда такой домашний. Жены, детей не было, всё время он проводил со своей мамой»,— рассказала собеседница RT.
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