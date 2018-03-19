«Все изменения будут объявлены после инаугурации»: Путин по итогам выборов

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Владимир Путин сделал заявление и ответил на вопросы журналистов по итогам президентских выборов в России. Он выступил перед сторонниками в предвыборном штабе в московском Гостином Дворе. По предварительным данным, действующий глава государства набирает более 75% голосов избирателей. RT вёл прямую трансляцию.