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Все из-за НАТО: В Германии две трети новой военной техники вышло из строя
31 октября 2018, 16:24 • 127 • В мире
В бундесвере хотят, чтобы исправной техники на вооружении было не менее 70 процентов.
В Германии анализ боеготовности военной техники, которую получил бундесвер в 2017 году, дал плачевные результаты. Как сообщил статс-секретарь Минобороны Германии, из 97 поступивших на вооружение единиц техники лишь 38 можно использовать - это немногим более трети общего числа поставленного вооружения.
В отчете Таубера отмечается, что промышленность должна обеспечивать более высокие показатели. В бундесвере хотят, чтобы доля боеготовности техники достигала 70 процентов.
Самыми массовыми поставками в 2017 году стали боевые пехотные машины «Пума», при этом лишь 27 из 71 единицы готовы к сражениям на сегодняшний день. Также в Минобороны ФРГ озабочены тем, что лишь каждый второй военно-транспортный самолет Airbus A400M находится в исправном состоянии. Также выяснилось, что из четырех истребителей «Еврофайтер» исправен только один.
По мнению журналистов немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten, причиной указанных проблем является участие Германии в 15 миссиях НАТО, причем степень вовлеченности страны в военные операции Альянса неуклонно растет.
Ранее критике экспертов подвергались ВМС Германии, состояние которых для «богатейшей страны Европы» признали плачевным.
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