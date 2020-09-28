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Все идет по плану: обострение в Белоруссии и Карабахе было описано в докладе RAND США
28 сентября 2020, 14:45 • 119 • Политика
Американцы нашли способ ослабить Россию, не вторгаясь в ее пределы
Беспорядки в Белоруссии и вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном были задуманы США задолго до сегодняшнего дня. Они были описаны в докладе разведывательно-аналитического центра RAND под названием "Напряженная и разбалансированная Россия. Оценка вариантов воздействия". На это указывает советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
Доклад RAND он анализировал еще полтора года назад. Американские эксперты, просчитывая уязвимости России, предлагали своим властям не только вкладываться в развитие вооружений и системы обороны, но и перебазировать размещенное в Европе и Азии оружие ближе к границам России.
В качестве геополитических мер предлагалось:
Часть из этого уже сделано: переброска войск США из Германии в Польшу, передислокация баз, военная помощь Украине. Судя по ситуации, американцы планомерно реализуют задуманное.
"Все идет по американским планам "перенапряжения России"... Дернули Белоруссию – не срослось. Опять ворошить Карабах начали. Далее – Приднестровье",
– написал Ильинский в "Твиттер". Он рекомендует внимательнее прочитать его разбор доклада RAND и быть более бдительными, не позволяя Вашингтону так просто руководить ситуацией в мире.
Вооруженные столкновения Баку и Еревана в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга, эксперты заподозрили вмешательство третьей стороны.
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