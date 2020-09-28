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Все идет по плану: обострение в Белоруссии и Карабахе было описано в докладе RAND США

28 сентября 2020, 14:45  •  119 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Американцы нашли способ ослабить Россию, не вторгаясь в ее пределы
Беспорядки в Белоруссии и вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном были задуманы США задолго до сегодняшнего дня. Они были описаны в докладе разведывательно-аналитического центра RAND под названием "Напряженная и разбалансированная Россия. Оценка вариантов воздействия". На это указывает советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
Доклад RAND он анализировал еще полтора года назад. Американские эксперты, просчитывая уязвимости России, предлагали своим властям не только вкладываться в развитие вооружений и системы обороны, но и перебазировать размещенное в Европе и Азии оружие ближе к границам России.
В качестве геополитических мер предлагалось:
  • Поставлять летальное оружие на Украину
  • Поддерживать боевиков в Сирии
  • Способствовать смене режима в Белоруссии
  • Обострить напряженность между Арменией и Азербайджаном
  • Усилить влияние США на постсоветские республики в Азии
  • Изолировать Приднестровье
Часть из этого уже сделано: переброска войск США из Германии в Польшу, передислокация баз, военная помощь Украине. Судя по ситуации, американцы планомерно реализуют задуманное.
"Все идет по американским планам "перенапряжения России"... Дернули Белоруссию – не срослось. Опять ворошить Карабах начали. Далее – Приднестровье",
– написал Ильинский в "Твиттер". Он рекомендует внимательнее прочитать его разбор доклада RAND и быть более бдительными, не позволяя Вашингтону так просто руководить ситуацией в мире.
ВСЁ ИДЕТ ПО #USA-ПЛАНУ: Вот здесь - в публикации летa 2019 года - подробное изложение американской стратегии разбалансирования России извне и изнутри в опоре на #5колонна https://t.co/kCs5BuSdVVhttps://t.co/LdnUNzMuQX https://t.co/HnzgDIc8Oi pic.twitter.com/Bmq732ddqG
— АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ /неофициальный блог/ (@amicableru) September 27, 2020
Вооруженные столкновения Баку и Еревана в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга, эксперты заподозрили вмешательство третьей стороны.

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