|
Все идет не по плану: Трамп заявил, что гонка вооружений выходит из-под контроля
20 марта 2018, 23:54 • 15 • Политика
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что между крупнейшими мировыми державами начался новый виток гонки вооружений. Уже сейчас она готова выйти из-под контроля.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост военного напряжения в мире. По мнению американского лидера, ведущие мировые державы уже вступили в гонку вооружений и в самом ближайшем будущем этот процесс грозит стать неконтролируемым.
Следует отметить, что данную позицию Трамп озвучил в ответ на обращенную к нему просьбу журналистов оценить прошедший недавно телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным. Трамп настоял, что в ближайшее время ему необходимо будет встретиться с президентом России, чтобы обсудить данную ситуацию.
При этом глава США подчеркнул, что в одном из своих первых публичных выступлений после победы на выборах 2018 года его российский коллега отметил, что Москва не желает быть втянутой в гонку вооружений.
Подпишитесь на нас
15
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 марта 2018, 15:09
|
14 марта 2018, 15:09
|
14 марта 2018, 05:24
|
18 марта 2018, 00:24
|
16 марта 2018, 12:39
|
16 марта 2018, 19:09
|
14 марта 2018, 02:09