Все идет не по плану: Трамп заявил, что гонка вооружений выходит из-под контроля

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45-й президент США Дональд Трамп заявил, что между крупнейшими мировыми державами начался новый виток гонки вооружений. Уже сейчас она готова выйти из-под контроля.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост военного напряжения в мире. По мнению американского лидера, ведущие мировые державы уже вступили в гонку вооружений и в самом ближайшем будущем этот процесс грозит стать неконтролируемым.

Следует отметить, что данную позицию Трамп озвучил в ответ на обращенную к нему просьбу журналистов оценить прошедший недавно телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным. Трамп настоял, что в ближайшее время ему необходимо будет встретиться с президентом России, чтобы обсудить данную ситуацию.

"Я подозреваю, что мы, вероятно, будем встречаться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", - отметил президент США.

При этом глава США подчеркнул, что в одном из своих первых публичных выступлений после победы на выборах 2018 года его российский коллега отметил, что Москва не желает быть втянутой в гонку вооружений.

"Как вы знаете, он сделал заявление, что нет ничего хорошего в пребывании в состоянии гонки вооружений. Это было сразу после выборов, стало одним из его первых заявлений", - передает слова Дональда Трампа ТАСС.