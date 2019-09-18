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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

18 сентября 2019, 20:09  •  192 • Политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - написал Аксенов. В Крыму - 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

По его словам, в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.

В соответствии с региональным законодательством главы администраций слагают свои полномочия после выборов в Госсовет и местные органы власти. Выборы в Госсовет прошли 8 сентября, в них приняли участие 33,26% избирателей. Большинство голосов набрали региональные отделения "Единой России" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - пять мандатов депутатов регионального парламента. Вместе с выборами в Госсовет в Крыму прошли выборы в городской совет Симферополя и в другие муниципалитеты.

Выборы главы республики и главы парламента пройдут 20 сентября. В соответствии с региональным законом, глава республики избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, внесенных главой государства. Президент России Владимир Путин внес в Госсовет Крыма кандидатуры действующего главы Сергея Аксенова, который занимает этот пост с октября 2014 года, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.

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