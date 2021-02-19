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Все еще полковник: почему Путин не стал генералом

19 февраля 2021, 15:05  •  228 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ответ дал пресс-секретарь президента
Владимир Путин все еще полковник, генералом он не стал. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Хотя российский президент достоин более высокого звания – "многократно заслужил", – не стремится такое получать. Для него это не главное, отметил пресс-секретарь.
По его словам, у главы государства и без того слишком много дел. Он больше внимания уделяет решению вопросов, которые касаются управления страной.
В запасе или в отставке Путин, Песков сказать не смог. Только предположил, что "в запасе был".
Также представитель Кремля сказал, что Владимир Владимирович не кадровый офицер, передает РИА "Новости". Однако запросто командует генералами.
Песков во время армейской службы носил звание старшего лейтенанта. Теперь он, как уточнил сам, в запасе – может, в случае необходимости, быть призван в ряды Вооруженных сил.

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