Все дороги ведут в Пекин: что Путин сказал олимпийцам накануне Игр

Олимпиада в Пекине пройдет на высоком уровне и организаторы смогут обеспечить безопасность участников Игр на фоне пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин 25 января во время общения со спортсменами сборной России. В скором времени они отправятся в Китай. Президент также выступил против политизации спорта и дипломатических бойкотов предстоящих соревнований . В этот же день глава государства по случаю Дня российского студенчества пообщался с учащимися вузов. Президент заверил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых, а также призвал коллег «не жадничать» при поощрении победителей олимпиад .

Китайская мечта

В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля, Владимир Путин встретился со спортсменами нашей сборной. Пожелав успехов в предстоящих соревнованиях, президент напомнил, что российские атлеты выступят во всех видах спорта, которые будут представлены на Играх в Китае .

При этом на Олимпиаде впервые пройдут состязания сразу в нескольких новых дисциплинах, включая, например, женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб) и смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции со спортсменами сборной команды России в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Сейчас каждый из вас — все, кто вошел в олимпийскую сборную, — конечно, переживают, думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах , — заявил президент.

Российские спортсмены могут показать хороший результат во многих дисциплинах. Это, в частности, касается лыжников и биатлонистов, которые целенаправленно готовились к этой Олимпиаде , отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Кроме того, хорошие шансы выиграть медали есть и у российских хоккеистов , особенно в условиях, когда игроки НХЛ не приедут в Пекин, сказал парламентарий.

Напомним, что ОИ-2018 в Пхёнчхане российская команда завершила с двумя золотыми медалями. В Южной Корее россияне также завоевали шесть серебряных и девять бронзовых наград, заняв 13-е место в медальном зачете Игр.

По словам президента, Игры в Пекине пройдут на высоком уровне и «впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи». При этом глава РФ выразил уверенность, что китайские коллеги справятся с организацией столь масштабного мероприятия даже на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире.

— Как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий, и, уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия — и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей, — сказал Владимир Путин.

К слову, на фоне распространения более заразного штамма «Омикрон» китайские власти уже усилили меры против коронавируса. В частности, с 22 января для въезда в Пекин потребуется сдать два ПЦР-теста . Один за 48 часов до прибытия в столицу, второй — в течение 72 часов после въезда в город. Кроме того, спортсмены и журналисты во время Игр будут проживать в так называемых пузырях, которые они не смогут покидать .

Участники встречи со спортсменами олимпийской сборной России (в режиме видеоконференции). Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru

— Олимпиада будет непростая, учитывая не только пандемию, но и климатические условия, — добавил Сергей Чепиков. — Если брать биатлон, то по ночам там очень холодно и снег перемороженный. Кроме того, вокруг песчаные горы, что накладывает отпечаток на подбор смазок для лыж. Из-за ветреной погоды непросто будет биатлонистам и на стрельбище. То есть в целом будут не самые комфортные условия.

Разумеется, Владимир Путин в ходе общения с атлетами не мог обойти стороной и тему политизации спорта, напомнив, что Москва не разделяет подход некоторых стран, которые объявили дипломатический бойкот Олимпиады из-за ситуации с правами человека в Китае. Первой страной, которая пошла на такой шаг, стали США. Их примеру потом последовали и другие государства, включая Австралию и Канаду.

Отечественные спортсмены будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (без национального флага и государственного гимна) из-за допингового скандала, который повлек санкции со стороны WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Как и на летних Играх в Токио на церемонии награждения прозвучит музыка Петра Чайковского .

— Это создает определенный дискомфорт. Но все эти неприятности преодолимы, и надеемся, что на следующих Олимпийских играх не будет этих ограничений, — подытожил Сергей Чепиков.

Согласно решениям Спортивного арбитражного суда (CAS), санкции в отношении российского спорта действуют до 16 декабря 2022 года.

На пути к науке

В Татьянин день Владимир Путин также провел встречу со студентами вузов математических и IT-специальностей . К беседе с президентом, которая прошла по видеосвязи, учащиеся подключились из разных уголков страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

По мнению президента, в РФ важно обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике с самых юных лет. То есть любой школьник, если у него есть желание, должен иметь возможность изучать эти предметы на углубленном уровне , уточнил он. В России также необходимо развивать программы профориентации, которые позволят ученикам выбрать подходящую для них дисциплину.

В России до 2024 года будет создано более 40 региональных площадок для выявления одаренных детей при поддержке центра «Сириус» , заметил президент. Впрочем, сейчас уже по всей стране действует свыше 80 таких центров . Между тем Владимир Путин попросил своего помощника Андрея Фурсенко и профильного министра Валерия Фалькова «не жадничать» в вопросе поощрения студентов-победителей олимпиад.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарево проводит встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Подобные меры могут помочь решить проблему «утечки мозгов» из регионов. По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, в России сложилась ситуация, когда большинство способных выпускников школ уезжает поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. При этом после их окончания они уже не возвращаются в свои города.

— Региональные университеты действительно очень важны, ведь они служат двигателями всего субъекта : они позитивно влияют на развитие ближайших территорий, способствуют росту экономики, человеческого капитала и инноваций, — сказал «Известиям» Станислав Кудж.

Власти намерены продолжить оказывать поддержку молодым ученым, в том числе и в решении жилищных проблем. Кроме того, в РФ нужно создать такие условия, которые позволят людям не только заниматься наукой, но и одновременно работать в отечественных высокотехнологичных компаниях , уверен Владимир Путин.

В странах, где мы видим тесную интеграцию вузов, бизнеса и научного сообщества сегодня наиболее высокие экономические показатели, быстрее развиваются технологии, отметил в беседе с «Известиями» декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, в целом стандарты российского образования сегодня приближаются к западным: вузы также активно интегрируют англоязычные программы обучения, развивают международное партнерство, вовлекают частный бизнес в работу профильных факультетов.

Тем не менее во многих западных университетах выстроено более тесное взаимодействие с научным сообществом, добавил он. Там представители академической науки проводят исследования вместе со студентами — на базе вузов. В России же этим традиционно занимается Академия наук. Поэтому студенты во многих университетах за рубежом больше вовлечены в науку, уточнил Вадим Виноградов.

— Сейчас учащиеся, которые хотят связать свою жизнь с наукой, тоже часто смотрят на западные вузы , поскольку там предусмотрено больше льгот и преференций, в том числе иностранцам. Но в то же время сейчас в наших вузах также выстраивается партнерство и с бизнесом, и с ученым сообществом, поэтому расширяются грантовые системы, возможности получать высокие стипендии и другие преференции , — рассказал он.

Большой потенциал для развития образования и науки представляют формы сетевого сотрудничества. Сейчас они динамично прогрессируют. Появляются новые формы взаимодействия, такие как внутрироссийские преподавательские и студенческие обмены, развивается институт постдокторантуры, подытожил Вадим Виноградов.