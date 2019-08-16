Все дороги ведут в Минфин: почему курганским куратором стал Силуанов

Создание свободной экономической зоны и перевод ряда налогоплательщиков в Курганскую область поможет региону справиться с основными проблемами в экономике. Об этом врио губернатора Вадим Шумков заявил президенту Владимиру Путину, представляя план социально-экономического развития области. Глава государства согласился с рядом предложений. Куратором региона в этом вопросе стал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Предлагаемая руководством Курганской области стратегия развития реалистична и реализуема, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

На встрече с президентом врио губернатора Курганской области, назначенный на эту должность в октябре прошлого года, обозначил перед президентом ряд ключевых проблем в социально-экономическом развитии региона.

Владимир Путин обратил внимание на высокие тарифы на электроэнергию и низкие зарплаты.

— Средняя начисленная — крайне низкая, — отметил глава государства.

По словам Вадима Шумкова, за последние семь лет размер госдолга в регионе вырос в девять раз.

— На сегодня структура бюджета составляет 3,5 млрд рублей при достаточно сложной составляющей, когда более 40% — трансферты из федерального бюджета, — сказал врио губернатора.

Он также обратил внимание, что доля пенсионеров в Курганской области (29%) — самая большая по Уральскому федеральному округу и на 4% выше аналогичного средней по стране.

— Самый тревожный показатель — это падение рождаемости, на 28% снизилась рождаемость с 2012 года, — добавил Вадим Шумков. — Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже.

Действующий глава области отметил, что в области уже началось решение ряда застарелых проблем. В частности, он доложил президенту о мерах по оптимизации деятельности органов власти и местного самоуправления, выделении дополнительных средств на здравоохранение, а также наведении порядка в сфере работы управляющих компаний. Кроме того, по словам Вадима Шумкова, в области запущена программа предоставления семьям земельных участков размером 20 соток под индивидуальное жилищное строительство.

Для решения проблем региона был подготовлен и представлен в правительство план социально-экономического развития Курганской области, рассказал врио губернатора.

— Вы с кем его делали, что за команда? — поинтересовался Владимир Путин.

— Я попросил быть куратором региона Антона Германовича Силуанова, — ответил Вадим Шумков.

— Неплохой выбор, — похвалил глава государства.

— А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около, — пошутил действующий глава региона.

По его словам, в плане три основных раздела: «Экономика», «Инфраструктура и капстроительство» и «Инвестиции». Среди предложений, прописанных в этом документе, Вадим Шумков выделил идею перевода в регион части налогоплательщиков.

— Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить, — отреагировал на идею российский лидер. — Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают, потому что эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры.

Вадим Шумков попросил президента обратить внимание и на вариант стимулирования ряда компаний в локализации системных инвестиционных проектов. Речь в том числе идет о создании свободной экономической зоны.

— Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им условия, благоприятные для работы, — отреагировал Владимир Путин.

Вадиму Шумкову действительно досталось тяжелое наследство: депрессивный регион с большими долгами, стареющим населением, маленькими зарплатами, низкой привлекательностью для молодежи, нехваткой драйверов развития, констатировал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. При этом, по словам эксперта, у врио главы региона есть четкий план действий.

— Предлагаемая им стратегия развития региона реалистична и реализуема. Но без помощи федерального центра на этом этапе не обойтись, — пояснил «Известиям» политолог. — Главный вопрос: как наполнить бюджет? Перевод в Курган ряда крупных связанных с регионом налогоплательщиков помог бы решить эту проблему. А инвестиционной привлекательности действительно помогла бы свободная экономическая зона.

В целом на встрече с главой государства Вадим Шумков в роли лоббиста и защитника интересов региона выглядел весьма убедительно, заключил эксперт.

Позитивная оценка президентом работы Вадима Шумкова неудивительна, так как это один из наиболее эффективных врио губернаторов, заявил «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. За короткий срок ему удалось многое — от завоевания доверия населения в депрессивном регионе до сдерживания энергетических тарифов и разработки плана развития региона, который он и представил президенту, пояснил политолог.