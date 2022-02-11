Все должны верить на слово? Полянский призвал США не выдвигать огульные упрёки

США пора смириться с тем, что они больше не единственный мировой полюс, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

США вновь бросают в сторону России огульные упрёки: так, несколько американских официальных представителей заявили, что русские спецслужбы якобы собираются снять видео с "нападением украинских военных на Россию".

Полянский объяснил, что Вашингтон в очередной раз никак не подкрепил свои слова доказательствами.

Все уже привыкли, что у американцев никаких доказательств нет, они самоуверенно полагают, что все должны верить им на слово,

- заметил Полянский в комментарии РИА Новости.

Американцы уверены в собственной исключительности, поэтому считают, что всему миру достаточно просто их слова, хотя это давно не так.

Мир изменился, и США в нём уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться,

- подчеркнул Полянский.

Более того, США пора перестать использовать "мегафонную дипломатию" для продавливания своих подходов.