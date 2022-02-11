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Все должны верить на слово? Полянский призвал США не выдвигать огульные упрёки
11 февраля 2022, 17:15 • 52 • Политика
США пора смириться с тем, что они больше не единственный мировой полюс, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
США вновь бросают в сторону России огульные упрёки: так, несколько американских официальных представителей заявили, что русские спецслужбы якобы собираются снять видео с "нападением украинских военных на Россию".
Полянский объяснил, что Вашингтон в очередной раз никак не подкрепил свои слова доказательствами.
- заметил Полянский в комментарии РИА Новости.
Американцы уверены в собственной исключительности, поэтому считают, что всему миру достаточно просто их слова, хотя это давно не так.
- подчеркнул Полянский.
Более того, США пора перестать использовать "мегафонную дипломатию" для продавливания своих подходов.
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