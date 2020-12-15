Все доказательства есть, но..: Адвокаты запугивают Сафронова, чтобы тот не признавался в госизмене

У следствия по делу экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова есть доказательства получения им денег за передачу секретной информации иностранной разведке. Об этом рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела о госизмене.

Речь идёт о передаче секретных сведений, которые ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях. Источник отмечает, что Сафронов прекрасно осознаёт вес этих доказательств, поэтому уже несколько раз предлагал сделку со следствием.

"У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию", - цитирует РИА Новости слова источника.

Также он сообщает, что против сделки активно выступают адвокаты Сафронова. Они запугивают его тем, что если он совершит сделку, он и его семья будут преследоваться "в течение всей своей жизни".

В свою очередь, адвокат Сафронова всё отрицает. Он утверждает, что его подзащитный не получал денег за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.

Напомним, что Сафронов был задержан этим летом по обвинению в госизмене. Ему вменяется продажа секретных сведений иностранным спецслужбам. Либеральные и западные СМИ пытаются представить дело как преследование журналиста, так как ранее Сафронов работал в издании "Коммерсантъ", однако на момент задержания тот уже давно оставил работу в СМИ.