Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
Арест начальника Свердловской ЖД может быть связан с зачисткой областного кабмин...
«Фактор усталости от Украины»: чем вызвано решение ЕС не вводить санкции против ...
"Просит есть в шесть утра и понимает по-японски": Японский чиновник ра...
Главная / Война

Все для рейтинга: Порошенко готовит наступление в Донбассе

14 декабря 2018, 13:24  •  161 • Война
Киев готовит провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы ускорить наступление в направлении Мариуполя, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В ходе традиционного брифинга дипломат также отметила, что в данном секторе наблюдателями ОБСЕ было обнаружено множество запрещенных минскими соглашениями вооружений украинской армии, передает ФАН.
«На нашем прошлом брифинге говорили об активном приготовлении ВСУ к акциям в Донбассе. В ближайшие дни ожидается провокация, чтобы организовать стремительное нападение на мариупольском направлении. Планируется использовать группировки войск, которые оказались там в последнее месяцы», — указала дипломат.
Она также пояснила, что с помощью таких шагов Киев намерен поднять катастрофически низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед намеченными на 31 марта выборами главы государства или вовсе отменить заведомо провальное для нынешней власти голосование.
«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов.
Резкое обострение на Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения и отмены президентских выборов», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Со своей стороны чуть ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка сообщила о готовящемся полномасштабном наступлении ВСУ на мариупольском направлении в Донбассе. По его словам, операция Киева запланирована на 14 декабря, передает НСН.
«Тяжело сказать, будет ли атака. С одной стороны, мы обозначили их планы, это их насторожит, а с другой стороны, была же провокация в Керченском проливе — их же многие вещи не остановили. Поэтому, все возможно. Плюс ситуация, связанная с окончанием военного положения, плюс попытки получить Томос — независимость от Московского патриархата», — пояснил военный.
Он также не исключил, что Порошенко может использовать провокацию или настоящее наступление в собственных политических целях.
«Переизбраться Порошенко в том электоральном поле, в котором он сейчас находится, очень проблематично, практически невозможно. Поэтому нужно попытаться что-то сделать, чтобы остаться у власти. Допустим, это наступательные действия. Даже если это будет провокация, и мы ее отобьем, получается, что он военное положение продлевает, и выборы начинают отдаляться от той даты, о которой было сообщено. А дальше события могут развиваться, как угодно. В том числе,
они могут сделать наступление, чтобы продлить военное положение»,
— добавил представитель ДНР.
При этом риторика Киева направлена не только против юго-востока Украины, но и против России. Так, глава украинского минобороны Степан Полторак заявил, что российская сторона приблизила ракетные комплексы «Искандер» к границе Украины. По словам министра, передислоцированные «Искандеры» представляют реальную угрозу, так как «перекрывают» Киев.
«Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет «Искандер», которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км», — сказал украинский военный.
Он добавил, что Россия также увеличила свои группировки на границе с Украиной. Так, по его словам, на эти территории прибыли три батальона тактической группы, а количество танков за последние два месяца возросло на 300.
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
Политолог Юрий Светов допускает, что Порошенко может планировать с помощью этой провокации продлить военное положение, «вызвать сочувствие к Украине и выставить Россию агрессором», передает RT.
«Угроза такого рода военной операции существует реально. Комментируя инцидент в Керченском проливе, я говорил о том, что следующим шагом вполне могут стать агрессивные действия в Донбассе и на Луганщине. Порошенко не удалось решить задачу, чтобы ввести военное положение по всей Украине и на 90 дней. Это военное положение заканчивается в конце декабря, а ему надо сделать все, чтобы выборы отложить, сорвать, поэтому нужно быть готовыми», — указал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
161
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 19:39
Российскую миротворческую миссию выталкивают из Приднестровья
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
11 декабря 2018, 00:54
Как освобождали Крым

14 декабря 2018, 00:24
МИД: Киев готовится выйти к границе России
14 декабря 2018, 03:39
Румынский фланг НАТО и Чёрное море
13 декабря 2018, 14:39
«Выполняли приказы»: офицер требует освободить своих матросов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 декабря 2018, 06:54
"Европа нас надурила по экономическим соглашениям" - украинский политик
14 декабря 2018, 00:24
Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания
14 декабря 2018, 00:24
После Франции и Бельгии «жёлтые жилеты» появились в Польше
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
14 декабря 2018, 00:24
Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сраз...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
13 декабря 2018, 17:54
Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.