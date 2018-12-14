Все для рейтинга: Порошенко готовит наступление в Донбассе

Киев готовит провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы ускорить наступление в направлении Мариуполя, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В ходе традиционного брифинга дипломат также отметила, что в данном секторе наблюдателями ОБСЕ было обнаружено множество запрещенных минскими соглашениями вооружений украинской армии, передает ФАН.

«На нашем прошлом брифинге говорили об активном приготовлении ВСУ к акциям в Донбассе. В ближайшие дни ожидается провокация, чтобы организовать стремительное нападение на мариупольском направлении. Планируется использовать группировки войск, которые оказались там в последнее месяцы», — указала дипломат.

Она также пояснила, что с помощью таких шагов Киев намерен поднять катастрофически низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед намеченными на 31 марта выборами главы государства или вовсе отменить заведомо провальное для нынешней власти голосование.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов.

Резкое обострение на Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения и отмены президентских выборов», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны чуть ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка сообщила о готовящемся полномасштабном наступлении ВСУ на мариупольском направлении в Донбассе. По его словам, операция Киева запланирована на 14 декабря, передает НСН.

«Тяжело сказать, будет ли атака. С одной стороны, мы обозначили их планы, это их насторожит, а с другой стороны, была же провокация в Керченском проливе — их же многие вещи не остановили. Поэтому, все возможно. Плюс ситуация, связанная с окончанием военного положения, плюс попытки получить Томос — независимость от Московского патриархата», — пояснил военный.

Он также не исключил, что Порошенко может использовать провокацию или настоящее наступление в собственных политических целях.

«Переизбраться Порошенко в том электоральном поле, в котором он сейчас находится, очень проблематично, практически невозможно. Поэтому нужно попытаться что-то сделать, чтобы остаться у власти. Допустим, это наступательные действия. Даже если это будет провокация, и мы ее отобьем, получается, что он военное положение продлевает, и выборы начинают отдаляться от той даты, о которой было сообщено. А дальше события могут развиваться, как угодно. В том числе,

они могут сделать наступление, чтобы продлить военное положение»,

— добавил представитель ДНР.

При этом риторика Киева направлена не только против юго-востока Украины, но и против России. Так, глава украинского минобороны Степан Полторак заявил, что российская сторона приблизила ракетные комплексы «Искандер» к границе Украины. По словам министра, передислоцированные «Искандеры» представляют реальную угрозу, так как «перекрывают» Киев.

«Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет «Искандер», которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км», — сказал украинский военный.

Он добавил, что Россия также увеличила свои группировки на границе с Украиной. Так, по его словам, на эти территории прибыли три батальона тактической группы, а количество танков за последние два месяца возросло на 300.

Политолог Юрий Светов допускает, что Порошенко может планировать с помощью этой провокации продлить военное положение, «вызвать сочувствие к Украине и выставить Россию агрессором», передает RT.

«Угроза такого рода военной операции существует реально. Комментируя инцидент в Керченском проливе, я говорил о том, что следующим шагом вполне могут стать агрессивные действия в Донбассе и на Луганщине. Порошенко не удалось решить задачу, чтобы ввести военное положение по всей Украине и на 90 дней. Это военное положение заканчивается в конце декабря, а ему надо сделать все, чтобы выборы отложить, сорвать, поэтому нужно быть готовыми», — указал эксперт.