«Все девять человек опознаны»: что известно о расследовании трагедии в Соликамске

Тела всех девяти погибших в Соликамске горняков подняли на поверхность и опознали. Об этом сообщили в Следственном комитете. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности. Задержаны четыре сотрудника подрядной организации, на которую работали погибшие. Ростехнадзор организовал собственную комиссию по расследованию инцидента. Семьям жертв трагедии обещаны компенсации от региональных властей, подрядчиков и «Уралкалия», которому принадлежит шахта.

Все девять погибших в шахте в Соликамске опознаны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение», — заявила она.

По данным следствия, 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края произошло задымление. На работах в шахте в это время находились девять сотрудников подрядной организации. Все они погибли в результате пожара.

В распоряжении агентства РИА Новости оказался список горняков, которым не удалось выбраться на поверхность. В нём значатся: Абрамов А.С. (Уфа, Башкирия) 1980 года рождения, Беклинев С.Н. (Соликамск, Пермский край) 1983 года рождения, Богатырёв А.В. (Соликамск, Пермский край) 1974 года рождения, Игнатенко С.Г. (Гуково, Башкирия) 1977 года рождения, Кнауб В.В. (Сараны, Пермский край) 1984 года рождения, Панов А.В. (Усово, Пермский край) 1983 года рождения, Прошкин И.С. (Усово, Пермский край) 1992 года рождения, Томшин С.П. (Уфа, Башкирия) 1961 года рождения, Чубенко А.М. (Курьинская, Краснодарский край) 1985 года рождения.

Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днём траура по погибшим. В регионе приспущены флаги РФ и Пермского края, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и телепередачи.

Днём ранее, 23 декабря, в Соликамск начали прибывать семьи погибших горняков, приехавших на работу из других регионов. У проходной предприятия появился импровизированный мемориал, куда стали приносить гвоздики и детские рисунки.

Соболезнования семьям погибших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Четыре подозреваемых

22 декабря было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек».

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и документальную фиксацию доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщает пресс-служба СК.

Фигурантами дела на данный момент являются четыре сотрудника предприятия «УС-30 СМУ-680» (подрядчик «Уралкалия»): горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

Объект незавершённого строительства

Напомним, сильный пожар и задымление начались на шахте 22 декабря около 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Представители компании позднее сообщили агентству ТАСС, что обилие дыма было вызвано работами в строящемся стволе шахты, где загорелись монтажная пена и строительный мусор.

На момент пожара добыча калийной руды не осуществлялась, поскольку шахта является объектом незавершённого строительства.

Возгорание в шахте произошло на глубине 362 метра при общей глубине 500 метров. В этот момент на работах находились 17 человек, восемь из них выбрались самостоятельно и не пострадали.

Валентина Матвиенко: «Власть иногда делает неумные шаги, но в целом она не дура!» «На отметке 362 метра остались девять человек. Все усилия были направлены на спасение их жизни и здоровья, но, к сожалению, все девять обнаружены без признаков жизни», — приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Андрея Бабинца.

На месте происшествия работал оперативный штаб, возглавить который прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. Ночью с субботы на воскресенье силами МЧС было организовано несколько попыток найти заблокированных горняков, причём добраться до шахтёров удалось лишь с седьмого раза. Тогда спасатели обнаружили только восемь тел.

Сообщения об обнаружении последнего погибшего горняка поступили к 13:00 в воскресенье. К 20:00 оперативный штаб заявил, что тела всех погибших шахтёров подняты на поверхность.

Бабинец отметил, что место возникновения пожара, дальнейшее распространение огня и способствовавшие этому факторы установит экспертиза. В ходе проверки будет определено и время гибели рабочих. Расследованием инцидента также займётся сформированная Ростехнадзором комиссия.

«Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору организована комиссия по расследованию причин аварии и группового несчастного случая на руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что плановая проверка строительных работ на шахте в Соликамске должна была пройти в январе 2019 года.

Похороны погибших проведут за счёт подрядной организации «УС-30», на которую работали заблокированные в шахте горняки. Компания также выплатит по 2 млн рублей семьям погибших, ещё по 1 млн родственникам причитается по страховой выплате.

В дополнение к этому по 3 млн семьям горняков намерен заплатить «Уралкалий». О дополнительной компенсации по 1 млн рублей заявили также власти Пермского края и Башкирии.