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Все дело в воде: Вассерман назвал срок вражды между Сирией и Израилем

21 января 2019, 19:39  •  128 • В мире
Израиль за годы своего становления сумел занять земли, которые являются наиболее удобными плацдармами для арабских нападений, включая Голанские высоты. И с тех пор конфликт с Сирией упирается в основном в то, что на этих самых Голанских высотах находятся основные источники водоснабжения и Израиля, и Сирии, что для этого региона крайне дефицитно. "Поэтому можно не сомневаться, что пока не появятся какие-нибудь достаточно дешевые технологии опреснения морской воды, конфликт между Израилем и Сирией никуда не денется", - уверен Анатолий Вассерман.
Израильские военные в ночь на 21 января совершили атаку на объекты в Сирии. В результате налета жертвами стали четыре человека. Информацию об этом подтвердили и российские военные. Однако, уверен публицист и ученый Анатолий Вассерман, израильская агрессия для Сирии сейчас не первостепенна.
В комментарии Царьграду он пояснил, что у Сирии есть значительно более опасный враг, чем Израиль. Это американо-саудовский союз и финансируемые этим союзом террористические армии.
Сейчас арабской республике приходится если не игнорировать израильские удары, "но отвечать на них только средствами противовоздушной обороны и только над своей территорией".
При этом по мере нормализации обстановки внутри Сирии, на Израиль обратят очень серьёзное внимание, пояснил он.
Природа конфликта САР и Израиля складывалась по мере становления еврейского государства, напомнил эксперт.
Израиль за годы становления как суверенное государство сумел занять земли, которые удобны как плацдармы для арабских нападений, сюда же подпадают и Голанские высоты.
"И с тех пор конфликт с Сирией упирается в основном в то, что на этих самых Голанских высотах находятся основные источники водоснабжения и Израиля, и Сирии. А вода в том регионе крайне дефицитна. Поэтому можно не сомневаться, что пока не появятся какие-нибудь достаточно дешевые технологии опреснения морской воды, конфликт между Израилем и Сирией никуда не денется", - отметил Вассерман.
При этом позиция Ирана в этом конфликте куда более хитра. Эксперт отметил, что Иран так же, как и большинство арабских стран, считает Израиль незаконным государственным образованием и настаивает на его ликвидации.
"Но если для арабов это действительно актуальный вопрос, то для Ирана, не граничащего с Израилем, антиизраильские настроения - это, в основном, дымовая завеса, прикрывающая тот факт, что главные враги Ирана вот уже по меньшей мере полтора тысячелетия - это арабы. Но поскольку публично конфликтовать с единоверцами как-то некрасиво, то на каждое заявление о вражде с арабами приходится десяток заявлений о вражде с Израилем", - пояснил он.
При этом внутри Ирана еврейская община пользуется несравненно большими правами, чем в любой другой исламской стране, а значит, до реальной большой драки Ирана с Израилем дело в ближайшие пару тысяч лет не дойдёт, убежден Анатолий Вассерман.

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