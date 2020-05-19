Они запретили ввоз спичек. И понадеялись, что дешевые советские товары больше не будут подрывать американскую экономику. 19 мая 1930 года США развязали против СССР очередную торговую войну, которая закончилась для них провалом.

Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой 03:00

Одним из первых решений советского правительства стало введение госмонополии на внешнюю торговлю. С 1918 года торговать с другими странами могли только уполномоченные органы. Импортные доходы шли на строительство социализма и плановой экономики. Страна была отрезана от влияния мирового капитала и стала суверенной. Запад воспринял это болезненно, как и вообще приход к власти коммунистов.

Вода камень точит

Почти сразу после революции против Советской России были введены торговая и морская блокада, развернута крупнейшая пропагандистская кампания, ей не выделяли кредиты и не принимали для оплаты импорта золото, продукция подлежала сложному лицензированию. С Москвой не устанавливали дипотношения и давили на нее. Другая политическая и экономическая модель для Запада была неприемлема: боялись, что культ частной собственности подвергнется пересмотру. Но прошло немного времени, и торговые связи начали возобновляться. Для обхода формальных запретов Советский Союз создал негосударственные организации. Торговать опять стало выгодно. Но не всем. Акулы бизнеса страдали, ведь советская продукция стоила дешевле. А стало быть, сами они демпинговать при захвате новых рынков не могли. Да и с политической точки зрения ситуация выглядела опасной: "красную угрозу" никто не отменял! В борьбе с СССР Вашингтон как лидер западного мира взял на вооружение аргументы об использовании страной Советов бесплатного труда заключенных и якобы незаконной политики демпинга.

© РИА Новости / Петрусова Обед на полевом стане. 1933

Второй раунд

Весной 1930 года, в преддверие нового этапа торговой войны, американская пресса провела информационную атаку на Советский Союз. А правительство приняло несколько документов, направленных против советской продукции. В одном из них было написано: "продажная цена советских спичек ниже их настоящей добросовестной стоимости". Спички обложили неподъемной таможенной пошлиной. Невозможным стал ввоз в США асбеста, марганца и пиломатериалов. Была создана комиссия по борьбе с советским импортом. Держа равнение на США, Европа приняла похожие меры. После Второй мировой войны Америка тоже старалась давить на СССР, напоминает профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов:

"Они пытались план Маршалла навязывать. Мы категорически отказались. Была кредитная блокада, попытки заморозить резервы, после чего появился так называемый евродоллар. Пытались блокировать строительство газопровода в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Но европейцы были тогда более независимы от Вашингтона, и он был построен".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США

СССР не растерялся ни после, ни до войны. Советские дипломаты отстаивали позицию страны в Лиге наций. В начале 1930-х годов был введен ограничительный торговый режим для западных стран. Рвать экономические отношения с быстро развивающимся СССР полностью в период регулярных экономических встрясок те не решились. Дольше всех держались США. Но в 1933 году страны установили дипотношения и начали быстро наращивать торговый оборот. Москва смогла умело управлять возможностями государства на внешних рынках. И использовать контрмеры, внутренние экономические кризисы и противоречия между капиталистическими странами.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik