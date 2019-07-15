Все дело в "политических рисках": NASA нашло оправдание отсутствию американцев на Луне и Марсе

Оказалось, речь шла о финансировании космических проектов, вернее – о недостаточности выделяемых средств, заявил он в интервью CBS. И даже высадке американцев на Луне в 2024-м, как потребовал президент США Дональд Трамп, также могут помешать эти же самые причины.

"Мы бы уже сейчас вернулись на Луну, а может быть, уже были бы на Марсе, если бы не политические риски", - заявил Брайденстайн.

По его словам, NASA делала попытки вернуться к лунной программе, высадиться на спутнике Земли, а затем отправиться на Красную планету. Но и в 1990-х годах, и в начале 2000-х мешало одно – отсутствие необходимого финансирования. Кроме того, выполнение поставленных задач потребовало бы слишком много времени.

Но сейчас NASA надеется выполнить задание президента США и высадить астронавтов на Луне в 2024 году. Для этого космическому агентству надо действовать быстрее и избегать рисков, заявил Брайденстайн.

В марте текущего года Дональд Трамп неожиданно заявил, что хочет сделать Америку великой не только на Земле, но и в космосе. Его устремления поддержал вице-президент Майк Пенс, добавив: "Любыми средствами".

Со слов Майка Пенса, который и руководит Национальным космическим советом, а потому курирует всю космическую политику США, президент Дональд Трамп дал NASA указание вернуть американских астронавтов на Луну в течение следующих пяти лет.

Причём это следует считать "целью действующей администрации и Соединённых Штатов Америки", а потому, по словам Пенса, президент "велел NASA и её руководителю Джиму Брайденстайну добиться этого любыми необходимыми средствами".

Затем, уже в мае, Трамп принял решение выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для лунной и марсианской программ. Однако чуть позднее в своем микроблоге в Twitter неожиданно заявил, что Луна – это пройденный этап, "там мы уже высаживались 50 лет назад", так что теперь надо стремиться дальше – к Марсу.