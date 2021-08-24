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Все дело в ненависти: Зеленку для Порошенко назвали заказом Зеленского
24 августа 2021, 21:45 • 38 • Политика
Депутат Верховной Рады обвинила президента Зеленского в нападении с зеленкой на Петра Порошенко.
К нападению на экс-президента Украины Петра Порошенко может быть причастен действующий президент страны Владимир Зеленский.
С такими обвинениями выступила соратница Порошенко, депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Как сообщал Царьград, Порошенко измазали лицо и руки в зеленке неизвестные во время марша неонацистов в центре Киева после парада в честь Дня независимости.
- заявила Геращенко в соцсети.
Соратница получившего пост президента Украины Порошенко после вооруженного госпереворота в 2014 году также заявила, что
Геращенко подчеркнула, что Зеленский, который "четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко".
Другой соратник экс-президента, участник сожжения людей в Доме профсоюзов в 2014 году Алексей Гончаренко также сообщил, что Порошенко продолжил участвовать в неонацистских праздневствах в Киеве с измазанным зеленкой лицом: "Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке". Об этом сообщает РИА Новости.
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