Депутат Верховной Рады обвинила президента Зеленского в нападении с зеленкой на Петра Порошенко.

К нападению на экс-президента Украины Петра Порошенко может быть причастен действующий президент страны Владимир Зеленский.

С такими обвинениями выступила соратница Порошенко, депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как сообщал Царьград, Порошенко измазали лицо и руки в зеленке неизвестные во время марша неонацистов в центре Киева после парада в честь Дня независимости.

...апофеозом низости Банковой стал провокатор, который во время Марша ветеранов и волонтеров бросил в пятого президента зеленку. Через секунду после инцидента об этом написали ТГ-каналы Банковой, радостно разместив фото и видео засланных казачков

- заявила Геращенко в соцсети.

Соратница получившего пост президента Украины Порошенко после вооруженного госпереворота в 2014 году также заявила, что

только Зеленский в своей ненависти к пятому президенту не пригласил его ни на какие торжества, наконец, после скандала в соцсетях Банковая передала приглашение на парад за час до начала

Геращенко подчеркнула, что Зеленский, который "четыре раза откосил от армии, забыл упомянуть своего предшественника, хотя по Крещатику двигалась техника, выпущенная и поставленная в ВСУ во времена Порошенко".

Другой соратник экс-президента, участник сожжения людей в Доме профсоюзов в 2014 году Алексей Гончаренко также сообщил, что Порошенко продолжил участвовать в неонацистских праздневствах в Киеве с измазанным зеленкой лицом: "Петр Порошенко сейчас выступает на Певческом поле, поэтому все в порядке". Об этом сообщает РИА Новости.