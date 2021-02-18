«Все делается под одеялом». Быстряков о том, как Украина на самом деле относится к РФ

Он отметил, что сейчас продолжается торговля с Россией, и инвестиции на Украину идут из России, но это делается «под одеялом»., — пояснил Быстряков.В то же время, сетует композитор, идет сознательное уничтожение всяких связей с Россией, начиная от культуры, а на «мерзопакостный» сайт «Миротворец» занесены десятки и сотни российских артистов.Собеседник издания добавил, что за 30 лет независимости выросло целое поколение украинских граждан, которые не знают ни СССР, ни России, но при этом обвиняют во всех своих бедах Москву.