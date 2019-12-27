Все, что задумано: в 2020-м депутаты планируют поправить Конституцию

Госдума в 2020 году может заняться разработкой поправок в статьи Конституции 130 и 131, в которых идёт речь о роли местного самоуправления в системе власти. Как рассказали «Известиям» в нижней палате, именно об этом шла речь на встрече Владимира Путина с руководством Федерального собрания. Парламентские фракции готовы предложить и другие изменения в главный документ страны, однако, как считают эксперты, они вряд ли найдут поддержку Кремля. Также среди приоритетов Госдумы в новом году – выполнение поставленных в послании Федеральному собранию задач, реализация нацпроектов, защита населения от коллекторов и социально-экономическое развитие регионов.

Менять, но аккуратно

Госдума может заняться проработкой статей Конституции 130 и 131, в которых говорится о полномочиях местного самоуправления в России. Об этом «Известиям» рассказали источники в парламенте. По их словам, сегодня местное самоуправление не включено в систему государственной власти и, по сути, никем не контролируется.

— Первая проблема, существующая на уровне региональной и муниципальной власти — чиновники могут творить всё, что хотят и никому не подчиняются. Вторая — ложно понятая идея федерализма на местном уровне не позволяет добиваться эффективного использования средств, – сообщили «Известиям» в Госдуме.

Предложение об «аккуратном изменении» Конституции было озвучено Вячеславом Володиным на встрече президента с руководством палат Федерального собрания 24 декабря. По его словам, сегодня в России между уровнями власти нет связи и это сказывается на самых чувствительных для людей сферах образования и здравоохранения. Чтобы найти ответственного за благоустройство и состояние ЖКХ, нужно очень постараться, сообщил спикер Госдумы.

Владимир Путин согласился: нужно подумать о создании единой системы публичной власти. Правда, подчеркнул он, интересы и права муниципальных образований при этом не должны быть ущемлены.

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, речь идёт именно статьях Конституции 130 и 131. По его словам, в главном документе страны необходимо закрепить сам принцип единства государственной власти.

— Поскольку у нас закреплен принцип разделения властей и он очень активно обсуждается и реализуется, единство государственной власти нигде не упоминается. Один раз в Конституции — и то сбоку, когда речь идёт о федеративных отношениях. А как принцип единство не закреплено, — отметил парламентарий.

Депутаты, по их словам, ждут, что тема поправок в Конституцию прозвучит в январском послании президента Федеральному Собранию.

Тринадцатая пенсия

В целом, весенняя сессия Госдумы обещает стать очень насыщенной. Депутатов ожидают правительственные часы с участием главы ФАС Игоря Артемьева, зампреда правительства Максима Акимова, а также министров экономического развития Максима Орешкина, по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, здравоохранения Вероники Скворцовой, просвещения Ольги Васильевой, промышленности и торговли Дениса Мантурова, культуры Владимира Мединского и спорта Павла Колобкова.

Всего в портфеле нижней палаты после зимних каникул окажется более 1100 нерассмотренных законопроектов.

Первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев в разговоре с «Известиями» отметил, что главным для партии станет выполнение поручений президента, которые прозвучат 15 января в послании Федеральному собранию, а также законопроекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов.

— Для нас важно, чтобы в следующем году были приняты поправки в Бюджетный кодекс, направленные на повышение эффективности расходования средств регионами. Сейчас это регулирование происходит в ручном режиме. Важно, чтобы субъекты вовремя получали деньги, ведь они идут на строительство школ, больниц и других запланированных объектов, — пояснил парламентарий.

По его словам, приоритетами партии также станут развитие сельского хозяйства, защита инвестиций, международная деятельность и борьба с иностранным вмешательством.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал «Известиям», что партия вновь внесёт инициативы о прогрессивной шкале налогообложения и о льготах для детей войны.

— Мы предложим предоставить льготы всем гражданам старше 75 лет. Они практически все — дети войны. Речь идёт о том, чтобы они получали дополнительные выплаты в размере около 4 тысяч рублей и «тринадцатую пенсию», а также бесплатный проезд в общественном транспорте в регионах, где они проживают, — пояснил депутат.

По его словам, фракция будет настаивать и на изменении бюджетной политики, которая, как считают эсеры, не приводит страну к экономическому росту и повышению доходов россиян.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов сообщил «Известиям», что коммунисты планируют работать по своей программе «10 шагов достойной жизни», которую партия презентовала ещё в 2016 году.

— В ходе весенней сессии мы предполагаем продолжить работу и по инициативам, которые уже внесены. Это законопроекты о национализации, прогрессивном налогообложении, увеличении прожиточного минимума и ряд других, — пояснил коммунист.

Также в КПРФ хотят предложить принять законопроекты по отмене болонской системы образования и о гарантированном трудоустройстве выпускников вузов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что партия в первую очередь намерена добиться принятия законопроекта о выходном дне 31 декабря.

— Нами будут запрошены мнения субъектов РФ и официальный отзыв правительства. После этого палата начнёт его рассматривать. Мы предлагаем закрепить в трудовом кодексе не право, а обязанность, чтобы 31 декабря всегда был нерабочим днём, — подчеркнул либерал-демократ.

По его словам, в 2020 году фракция продолжит законотворческую деятельность в области повышения социального обеспечения граждан, а также в сфере партийного строительства. ЛДПР готовит законопроект, разрешающий партиям самим выбирать кандидата на место депутата Госдумы одномандатника, сложившего полномочия. Как пояснил Ярослав Нилов, это необходимо, чтобы избиратели не ждали голосования и не лишались своего представителя в парламенте.