Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В единой системе управления»: какие преимущества получит армия РФ с появлением ...
"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли...
"Иди еще пять лет баллы зарабатывай": Милое видео с енотами неожиданно...
В 2020-м ждите «русскую Грету», а не митинги и войну
Главная / Политика

Все, что задумано: в 2020-м депутаты планируют поправить Конституцию

27 декабря 2019, 07:09  •  57 • Политика
Госдума в 2020 году может заняться разработкой поправок в статьи Конституции 130 и 131, в которых идёт речь о роли местного самоуправления в системе власти. Как рассказали «Известиям» в нижней палате, именно об этом шла речь на встрече Владимира Путина с руководством Федерального собрания. Парламентские фракции готовы предложить и другие изменения в главный документ страны, однако, как считают эксперты, они вряд ли найдут поддержку Кремля. Также среди приоритетов Госдумы в новом году – выполнение поставленных в послании Федеральному собранию задач, реализация нацпроектов, защита населения от коллекторов и социально-экономическое развитие регионов.

Менять, но аккуратно

Госдума может заняться проработкой статей Конституции 130 и 131, в которых говорится о полномочиях местного самоуправления в России. Об этом «Известиям» рассказали источники в парламенте. По их словам, сегодня местное самоуправление не включено в систему государственной власти и, по сути, никем не контролируется.
— Первая проблема, существующая на уровне региональной и муниципальной власти — чиновники могут творить всё, что хотят и никому не подчиняются. Вторая — ложно понятая идея федерализма на местном уровне не позволяет добиваться эффективного использования средств, – сообщили «Известиям» в Госдуме.
Предложение об «аккуратном изменении» Конституции было озвучено Вячеславом Володиным на встрече президента с руководством палат Федерального собрания 24 декабря. По его словам, сегодня в России между уровнями власти нет связи и это сказывается на самых чувствительных для людей сферах образования и здравоохранения. Чтобы найти ответственного за благоустройство и состояние ЖКХ, нужно очень постараться, сообщил спикер Госдумы.
Владимир Путин согласился: нужно подумать о создании единой системы публичной власти. Правда, подчеркнул он, интересы и права муниципальных образований при этом не должны быть ущемлены.
Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, речь идёт именно статьях Конституции 130 и 131. По его словам, в главном документе страны необходимо закрепить сам принцип единства государственной власти.
— Поскольку у нас закреплен принцип разделения властей и он очень активно обсуждается и реализуется, единство государственной власти нигде не упоминается. Один раз в Конституции — и то сбоку, когда речь идёт о федеративных отношениях. А как принцип единство не закреплено, — отметил парламентарий.
Депутаты, по их словам, ждут, что тема поправок в Конституцию прозвучит в январском послании президента Федеральному Собранию.

Тринадцатая пенсия

В целом, весенняя сессия Госдумы обещает стать очень насыщенной. Депутатов ожидают правительственные часы с участием главы ФАС Игоря Артемьева, зампреда правительства Максима Акимова, а также министров экономического развития Максима Орешкина, по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, здравоохранения Вероники Скворцовой, просвещения Ольги Васильевой, промышленности и торговли Дениса Мантурова, культуры Владимира Мединского и спорта Павла Колобкова.
Всего в портфеле нижней палаты после зимних каникул окажется более 1100 нерассмотренных законопроектов.
Первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев в разговоре с «Известиями» отметил, что главным для партии станет выполнение поручений президента, которые прозвучат 15 января в послании Федеральному собранию, а также законопроекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов.
— Для нас важно, чтобы в следующем году были приняты поправки в Бюджетный кодекс, направленные на повышение эффективности расходования средств регионами. Сейчас это регулирование происходит в ручном режиме. Важно, чтобы субъекты вовремя получали деньги, ведь они идут на строительство школ, больниц и других запланированных объектов, — пояснил парламентарий.
По его словам, приоритетами партии также станут развитие сельского хозяйства, защита инвестиций, международная деятельность и борьба с иностранным вмешательством.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал «Известиям», что партия вновь внесёт инициативы о прогрессивной шкале налогообложения и о льготах для детей войны.
— Мы предложим предоставить льготы всем гражданам старше 75 лет. Они практически все — дети войны. Речь идёт о том, чтобы они получали дополнительные выплаты в размере около 4 тысяч рублей и «тринадцатую пенсию», а также бесплатный проезд в общественном транспорте в регионах, где они проживают, — пояснил депутат.
По его словам, фракция будет настаивать и на изменении бюджетной политики, которая, как считают эсеры, не приводит страну к экономическому росту и повышению доходов россиян.
Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов сообщил «Известиям», что коммунисты планируют работать по своей программе «10 шагов достойной жизни», которую партия презентовала ещё в 2016 году.
— В ходе весенней сессии мы предполагаем продолжить работу и по инициативам, которые уже внесены. Это законопроекты о национализации, прогрессивном налогообложении, увеличении прожиточного минимума и ряд других, — пояснил коммунист.
Также в КПРФ хотят предложить принять законопроекты по отмене болонской системы образования и о гарантированном трудоустройстве выпускников вузов.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что партия в первую очередь намерена добиться принятия законопроекта о выходном дне 31 декабря.
— Нами будут запрошены мнения субъектов РФ и официальный отзыв правительства. После этого палата начнёт его рассматривать. Мы предлагаем закрепить в трудовом кодексе не право, а обязанность, чтобы 31 декабря всегда был нерабочим днём, — подчеркнул либерал-демократ.
По его словам, в 2020 году фракция продолжит законотворческую деятельность в области повышения социального обеспечения граждан, а также в сфере партийного строительства. ЛДПР готовит законопроект, разрешающий партиям самим выбирать кандидата на место депутата Госдумы одномандатника, сложившего полномочия. Как пояснил Ярослав Нилов, это необходимо, чтобы избиратели не ждали голосования и не лишались своего представителя в парламенте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 07:09
Все, что задумано: в 2020-м депутаты планируют поправить Конституцию
27 декабря 2019, 07:09
Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы
26 декабря 2019, 14:54
В Госдуме подготовили законопроект об отмене налога на доходы малоимущих
27 декабря 2019, 03:54
Подоходный налог повысят до 16%? Источники сообщили о планах правительства
26 декабря 2019, 21:24
Песков назвал 2019-й годом напряженной работы для благополучия россиян
26 декабря 2019, 21:24
Жириновский назвал формулу успешного развития сельского хозяйства в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2019, 00:39
"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили н...
27 декабря 2019, 03:54
"Украину России принесут олигархи": Малофеев объяснил, зачем Москва продаёт...
27 декабря 2019, 00:39
"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реак...
27 декабря 2019, 00:39
Путин наступил полякам на «любимую» мозоль (Руслан Осташко)
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
21 декабря 2019, 17:54
Оснований не было, но США всё равно "ударили". Строительство "Северного потока - 2" приостановлено
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.