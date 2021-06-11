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Все члены правительства Хабаровского края привились от коронавируса

11 июня 2021, 13:35  •  14 • Политика
Члены правительства Хабаровского края на 100% привились от COVID-19. Об этом 11 июня заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«Показываем личным примером [...] У нас 100% привилось все правительство края, все мэры, все главы районов. Мы за этим очень следим. Но есть риски, например, Роспотребнадзор уже выдвигает предложения вернуться к шахматной рассадке на культурных мероприятиях [...] Но зачем это нужно? Лучше привиться», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам политика, в регионе прививку от коронавируса получили 128 тыс. жителей при населении региона в более чем 1,3 млн человек.
11 июня в Хабаровском крае в Охотском районе закрыли на карантин село Вострецово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора. В населенном пункте зарегистрировали 20 случаев заболевания коронавирусом.
10 июня сообщалось, что в России суточное количество зарегистрированных новых случаев коронавируса (11 699) вернулось к уровню конца февраля.
Тогда же в Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от коронавируса в России производятся в достаточном количестве, для того чтобы сформировать коллективный иммунитет у 60% взрослого населения страны к осени.
Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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