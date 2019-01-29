«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными

ПРИНЦЕССЫ РОМАНА ИЗРАЙЛОВИЧА

На экране - моложавый мужчина в очках и с трехдневной небритостью. На заднем фоне - комната с двуспальной кроватью. Он азартно играет в компьютерную стрелялку, щедро уснащая свой разговор нецензурными оборотами. Хотя нет, не так: он говорит матом, изредка вкрапляя в этот поток похабщины приличные слова.

Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

Монтажная склейка.

На том же видео мы снова видим его, только теперь уже в компании молодой женщины.

- Ну, расскажи чатику, как тебе жизнь с Русланом Израйловичем, только честно, не выпендривайся и не пытайся мне понравиться, - мужчина плотоядно хохочет, упиваясь своей властью.

Явно смущенная блондинка рассказывает. В следующие две минуты мы узнаем, что мужчина на видео - ее шеф и какое-то время назад он уволил ее за то, что она не смогла заказать ему билет первым классом в самолет, а заказала только бизнес-класс. В качестве наказания ее перевели в филиал конторы (с огромной зарплатой), где главной и основной задачей женщины было «стучать шефу» на других сотрудников.

Еще одна монтажная склейка.

Мужчина угрожает своей гостье увольнением за то, что она обсуждала с кем он вступал в интимную связь в компании. Хотя сам своими «подвигами» он гордится:

- Четыре принцессы у меня было: Катя, Катя, Оля и Дарина - все козырные кошаки, просто бомбы все кошки были, - хвастается перед зрителями герой-любовник.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

НЕ КОМПАНИЯ, А БОРДЕЛЬ

Мужчина на видео - первый заместитель генерального директора Росгеологии Руслан Горринг. По распоряжению Минприроды он уже уволен. После того, как видео стало активно распространяться по Интернету. А в самой госкомпании начата проверка финансово-хозяйственной деятельности.

В откровениях высокопоставленного госслужащего многое шокирует. Стратегический холдинг нашей страны, объединяющий более 50 геологоразведочных и геофизических предприятий, превращен в бордель? Но едва ли не самое удивительное в этой истории то, что компромат Горринг о себе и своей компании сам транслировал в сеть.

По крайней мере, некоторые отрывки этого видео и сейчас можно найти в роликах на «Ютубе», датированных еще летом 2018 года. Просто до какого-то времени на них никто не обращал внимания.

БУБНОВЫЙ "ТУЗ"

В весьма не узких кругах любителей киберспорта Руслан Горринг известен как «Бубна». Он один из самых известных донатеров (спонсоров) в онлайн-игре PlayerUnknown's Battlegrounds, где нужно расстрелять всех соперников быстрее, чем они уничтожат тебя. В сообществе игроков ходили легенды о щедрости Бубны: он мог запросто перевести 100 - 150 тысяч рублей на счет игрока просто за понравившееся ему онлайн-убийство. Хотя даже среди циничной интернет-публики его недолюбливали за постоянные оскорбления и мат в эфире.

Украинцы готовы отказаться от Донбасса Среди поклонников киберспорта Руслан Горринг известен как «Бубна».

«Уши вянут», «разговаривает как подросток», «за экраном герой» - такие комментарии про Бубну можно встретить в сети.

- Ошибаешься, человек миллиарды в год зарабатывает, он первый заместитель генерального директора Росгеологии, - отвечали

недоброжелателям в сети. То есть личность Бубны тоже ни для кого секретом не являлась.

СМЕНА ФАМИЛИИ И ОТЧЕСТВА

Но и это еще не вся подноготная 40-летнего Руслана Горринга. Издание Daily Storm со ссылкой на источники в правоохранительных органах и открытые данные о собственниках юридических лиц, сообщило, что семь лет назад Горринг получил новый паспорт. А до того времени он был Русланом Магомедовичем Ганижевым и подозреваемым по громкому делу о вымогательстве у подмосковных предпринимателей.

Действительно, в 2011 человек с такими данными проходил как подельник председателя районного совета депутатов Ленинского района Александра Газейкина. Сообщалось, что Газейкин обложил данью коммерсантов при помощи банды кавказцев. Сам глава райсовета был осужден на 2 года лишения свободы. Что касается Ганижева, то если информация о смене паспорта верна, то он, по всей видимости, смог уйти от уголовной ответственности и даже через несколько лет получил высокую должность в госструктурах.

ОФИЦИАЛЬНО

- В АО «Росгеология» проведена проверка информации, появившейся в СМИ в отношении первого заместителя Генерального директора Р.И. Горринга. Несмотря на отсутствие подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации, было выявлено несоблюдение Кодекса корпоративной этики холдинга, в частности, системы корпоративных ценностей, а также этических норм поведения и общения работников в процессе профессиональной деятельности. Расторжение контракта прошло, в том числе, в связи с установленным неуважительным отношением к работникам холдинга, - сообщили в ведомстве.

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