Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / В России

«Все были в панике»: как глобальный сбой в работе соцсетей повлиял на российских блогеров

05 октября 2021, 20:25  •  213 • В России
Крупный сбой в работе Facebook, Instagram и других соцсетей и мессенджеров продолжался около шести часов. RT поговорил с российскими блогерами о том, как приостановка работы одной из самых прибыльных платформ — Instagram — повлияла на их доходы, и собираются ли они переходить на другие площадки, чтобы обезопасить свой бизнес.
 
© AndrexM. Chang / ZUMA Wire / legion-media
 

Общие потери бизнеса от крупномасштабного сбоя в работе Facebook, а также принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, могут составить более $580 млн. Такой прогноз в беседе с RT высказал руководитель отдела специальных проектов Group-IB Владимир Калугин.

Он отметил, что компания в ближайшее время сможет сгладить потери после шестичасового сбоя, поскольку остаётся «крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка».

Вместе с тем потери от сбоя понесли бизнесмены и блогеры, которые зарабатывают с помощью соцсетей, в том числе Instagram.

«Сервисы, принадлежащие Facebook, — это не только социальные платформы для общения, но и крупнейшие рекламные площадки. Не секрет, что многие бизнесы, в особенности небольшие, присутствуют исключительно на данных площадках, в связи с чем сильно от них зависят. По нашим поверхностным подсчётам, общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов сбоя», — рассказал Владимир Калугин в беседе с RT.

«Абсолютно отвратительное ощущение»

Блогеры, которые зарабатывают с помощью Instagram, говорят, что испытали шок, когда  соцсеть неожиданно «легла». 

«Вчера Instagram схлопнулся в очень важный для меня момент: мы должны были открыть ссылки на лендинг для моего марафона. И именно в тот момент, когда всё было готово, минута в минуту, Instagram просто «лёг». Я и вся команда были просто в шоке», — рассказала блогер Кристина Швец, на которую в Instagram подписаны 56,8 тыс. подписчиков.

Из-за сбоя в работе девушке пришлось задержать старт продаж. Это сказалось на количестве участников марафона и на её заработке. По словам Кристины, вечером у неё появилась возможность на время отвлечься от соцсети, но руки сами постоянно тянулись открыть приложение.

«И тут понимаешь, как эмоционально привязан к Instagram. Не было страха, что его не починят: всё-таки это важная стратегическая площадка для всех. Но было абсолютно отвратительное ощущение, когда понимаешь, что все продажи и активности сконцентрированы в Instagram и, когда он перестаёт работать, заработок пропадает», — добавила Швец.

Instagram является одной из самых прибыльных рекламных площадкой для российских пользователей. По данным аналитического сервиса ADinBlog, которые приводило ранее издание «Секрет фирмы», в 2020 году российские Instagram-блогеры заработали около 5,8 млрд рублей благодаря рекламе в соцсети. Российское отделение международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB) пришло к выводу, что рекламная выручка в Instagram среди российских пользователей составила 7 млрд рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.

Также на russian.rt.com В TGStat заявили о регистрации более 50 млн пользователей в Telegram за несколько часов

Блогер Татьяна Фадеева (на неё подписаны 12,6 тыс. пользователей) 4 октября также планировала запустить продажи на свой обучающий курс по анимации.

«В первый день всегда приходит много заявок, но в этот раз мы получили всего несколько штук из-за поломки. Будем стараться всё исправить, но, конечно же, это повлияло на заработок», — рассказала собеседница.

По словам Татьяны, сейчас для неё и её команды Instagram — самая доходная площадка, но она также ведёт блог в Telegram.

«Да, переживания были, но у нас есть ещё аудитория в Telegram. Так что сбой — это серьёзная проблема, но не трагедия. Думаю, что мы перешли бы плотнее на ведение Telegram-канала и TikTok, конечно же! Ну, а если электричество пропадёт у всех и навсегда, то у меня образование социолога и два иностранных языка в запасе», — смеётся блогер.

«Через три часа обнаружила ужасную «ломку»

Опрошенные RT пользователи говорят, что крупнейший сбой в работе соцсетей нанёс скорее не материальный, а моральный ущерб. Многие отмечают, что психологически им было тяжело справиться с «исчезновением» любимой соцсети.

Так, Елена Сажина (9,6 млн подписчиков) вспоминает, что когда начались первые перебои в работе приложения, она испугалась, что её страницу могли удалить. 

«Я испугалась и начала пытаться искать свою страницу с других аккаунтов, и тут я поняла, что просто Instagram не работает, и даже выдохнула», — делится она с RT впечатлениями. — Потом были непонятные ощущения. Я думала, что сейчас пройдёт 5, 10 минут, час, два, три и всё вернётся, но приложение всё не работало».

По словам девушки, вечер 4 октября без Instagram стал для неё законным поводом отложить телефон и «побыть со своими мыслями».

«Хотя у меня было много материала, которого я не выложила, например, со дня рождения я только начала выкладывать и как-то обидно было внутри. Но главное, просто на любые ситуации смотреть с позитивом», — считает собеседница.

Большинство опрошенных RT блогеров признаются, что пока всё равно не собираются переводить свои блоги в другие соцсети.

Так, Валерия Чекалина (9,9 млн подписчиков), которая ведёт блог о продаёт декоративную косметику, считает, что сейчас нет площадки, которая сразу могла бы стать альтернативой Instagram.

Также на russian.rt.com «Неполадки повлияли на внутренние системы»: в Facebook рассказали о масштабном сбое

«Очень быстрыми темпами развивается TikTok, и я уверена, в будущем там возможно будет запускать собственные продукты. Что касается заработка, Instagram зачастую является основным доходом многих блогеров. Но у нашей семьи есть собственный косметический бренд и магазины, поэтому за свой доход из-за блокировки Instagram мы не переживаем», — сказала она.

Блогер София Рожновская (1 млн подписчиков) говорит, что использовала сбой в работе Instagram, чтобы потренировать своих учеников, которых она обучает продвижению блогеров. По её словам, многие участники курса запаниковали от мысли, что Instagram может ещё долго не заработать.

«Они у меня все были в панике, и я предложила подумать, что мы будем делать, если Instagram действительно не заработает. В итоге все не только успокоились, а ещё поняли, что бизнес не обрушится, всё будет хорошо в любом случае, — говорит собеседница. — Если бы Instagram не восстановился, то через три дня толпы блогеров и экспертов ломанулись бы в TikTok и просто наступила бы новая эра».

По словам Софии, сбой в работе платформы даже увеличил активность её блога: «У меня сегодня охваты почти в два раза выросли».

Но несмотря на то, что за София не переживала за развитие бизнеса, ей было тяжело справиться с эмоциональной зависимостью он соцсети.

«После сбоя я обнаружила у себя через три часа просто ужасную «ломку», я так хотела просто полистать сторис! Для меня это способ расслабиться», — рассказала блогер.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





213
Источник
Похожие новости
03 октября 2021, 21:10
При попытке угона: задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области
05 октября 2021, 03:30
«Повышение боевого могущества»: как прошли запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
04 октября 2021, 13:30
«Задержаны два главаря и шестеро участников»: в Московском регионе ликвидировали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного пространства
05 октября 2021, 13:25
«Дал признательные показания»: суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом
05 октября 2021, 01:10
Третье воскресенье октября: Путин учредил День отца в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
30 сентября 2021, 16:30
Postimees: проблемы Эстонии не решить уничтожением русских школ
30 сентября 2021, 16:30
«МВ»: спецслужбы Украины готовы к провокациям в Молдове
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.