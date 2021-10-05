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«Все были в панике»: как глобальный сбой в работе соцсетей повлиял на российских блогеров
05 октября 2021, 20:25 • 213 • В России
Крупный сбой в работе Facebook, Instagram и других соцсетей и мессенджеров продолжался около шести часов. RT поговорил с российскими блогерами о том, как приостановка работы одной из самых прибыльных платформ — Instagram — повлияла на их доходы, и собираются ли они переходить на другие площадки, чтобы обезопасить свой бизнес.
© AndrexM. Chang / ZUMA Wire / legion-media
Общие потери бизнеса от крупномасштабного сбоя в работе Facebook, а также принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, могут составить более $580 млн. Такой прогноз в беседе с RT высказал руководитель отдела специальных проектов Group-IB Владимир Калугин.
Он отметил, что компания в ближайшее время сможет сгладить потери после шестичасового сбоя, поскольку остаётся «крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка».
«Сервисы, принадлежащие Facebook, — это не только социальные платформы для общения, но и крупнейшие рекламные площадки. Не секрет, что многие бизнесы, в особенности небольшие, присутствуют исключительно на данных площадках, в связи с чем сильно от них зависят. По нашим поверхностным подсчётам, общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов сбоя», — рассказал Владимир Калугин в беседе с RT.
«Абсолютно отвратительное ощущение»
Блогеры, которые зарабатывают с помощью Instagram, говорят, что испытали шок, когда соцсеть неожиданно «легла».
«Вчера Instagram схлопнулся в очень важный для меня момент: мы должны были открыть ссылки на лендинг для моего марафона. И именно в тот момент, когда всё было готово, минута в минуту, Instagram просто «лёг». Я и вся команда были просто в шоке», — рассказала блогер Кристина Швец, на которую в Instagram подписаны 56,8 тыс. подписчиков.
Из-за сбоя в работе девушке пришлось задержать старт продаж. Это сказалось на количестве участников марафона и на её заработке. По словам Кристины, вечером у неё появилась возможность на время отвлечься от соцсети, но руки сами постоянно тянулись открыть приложение.
Instagram является одной из самых прибыльных рекламных площадкой для российских пользователей. По данным аналитического сервиса ADinBlog, которые приводило ранее издание «Секрет фирмы», в 2020 году российские Instagram-блогеры заработали около 5,8 млрд рублей благодаря рекламе в соцсети. Российское отделение международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB) пришло к выводу, что рекламная выручка в Instagram среди российских пользователей составила 7 млрд рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.Также на russian.rt.com В TGStat заявили о регистрации более 50 млн пользователей в Telegram за несколько часов
Блогер Татьяна Фадеева (на неё подписаны 12,6 тыс. пользователей) 4 октября также планировала запустить продажи на свой обучающий курс по анимации.
«В первый день всегда приходит много заявок, но в этот раз мы получили всего несколько штук из-за поломки. Будем стараться всё исправить, но, конечно же, это повлияло на заработок», — рассказала собеседница.
По словам Татьяны, сейчас для неё и её команды Instagram — самая доходная площадка, но она также ведёт блог в Telegram.
«Да, переживания были, но у нас есть ещё аудитория в Telegram. Так что сбой — это серьёзная проблема, но не трагедия. Думаю, что мы перешли бы плотнее на ведение Telegram-канала и TikTok, конечно же! Ну, а если электричество пропадёт у всех и навсегда, то у меня образование социолога и два иностранных языка в запасе», — смеётся блогер.
«Через три часа обнаружила ужасную «ломку»
Опрошенные RT пользователи говорят, что крупнейший сбой в работе соцсетей нанёс скорее не материальный, а моральный ущерб. Многие отмечают, что психологически им было тяжело справиться с «исчезновением» любимой соцсети.
Так, Елена Сажина (9,6 млн подписчиков) вспоминает, что когда начались первые перебои в работе приложения, она испугалась, что её страницу могли удалить.
По словам девушки, вечер 4 октября без Instagram стал для неё законным поводом отложить телефон и «побыть со своими мыслями».
«Хотя у меня было много материала, которого я не выложила, например, со дня рождения я только начала выкладывать и как-то обидно было внутри. Но главное, просто на любые ситуации смотреть с позитивом», — считает собеседница.
Большинство опрошенных RT блогеров признаются, что пока всё равно не собираются переводить свои блоги в другие соцсети.
Так, Валерия Чекалина (9,9 млн подписчиков), которая ведёт блог о продаёт декоративную косметику, считает, что сейчас нет площадки, которая сразу могла бы стать альтернативой Instagram.Также на russian.rt.com «Неполадки повлияли на внутренние системы»: в Facebook рассказали о масштабном сбое
«Очень быстрыми темпами развивается TikTok, и я уверена, в будущем там возможно будет запускать собственные продукты. Что касается заработка, Instagram зачастую является основным доходом многих блогеров. Но у нашей семьи есть собственный косметический бренд и магазины, поэтому за свой доход из-за блокировки Instagram мы не переживаем», — сказала она.
Блогер София Рожновская (1 млн подписчиков) говорит, что использовала сбой в работе Instagram, чтобы потренировать своих учеников, которых она обучает продвижению блогеров. По её словам, многие участники курса запаниковали от мысли, что Instagram может ещё долго не заработать.
«Они у меня все были в панике, и я предложила подумать, что мы будем делать, если Instagram действительно не заработает. В итоге все не только успокоились, а ещё поняли, что бизнес не обрушится, всё будет хорошо в любом случае, — говорит собеседница. — Если бы Instagram не восстановился, то через три дня толпы блогеров и экспертов ломанулись бы в TikTok и просто наступила бы новая эра».
По словам Софии, сбой в работе платформы даже увеличил активность её блога: «У меня сегодня охваты почти в два раза выросли».
Но несмотря на то, что за София не переживала за развитие бизнеса, ей было тяжело справиться с эмоциональной зависимостью он соцсети.
«После сбоя я обнаружила у себя через три часа просто ужасную «ломку», я так хотела просто полистать сторис! Для меня это способ расслабиться», — рассказала блогер.
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