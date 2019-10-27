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Все боятся защитить Россию и отстоять свои права: Бывший посол Австрии откровенно высказался о санкциях

27 октября 2019, 15:39  •  139 • Политика
Экс-посол Австрии рассказал, когда санкциям ЕС против России придет конец. Бауэр дал понять: в ЕС все боятся защитить Россию и отстоять свои права, хотя понимают, что санкции вредят их экономике.
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр назвал возможной отмену санкций против России, отметив, что для этого группа стран Евросоюза должна поддержать подобное решение. Точку зрения дипломат озвучил в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что процесс отмены ограничений на сегодняшнем этапе будет сложным. Поскольку на этот момент не удалось заручиться даже поддержкой пошаговой инструкции по отмене санкций.
В то же время Бауэр признает: санкционное противостояние многим в ЕС не нравится.
"Мы не рады, итальянцы, частично - немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними - и тому, кто это скажет", - пояснил собеседник журналистов, добавив, что сегодня просто никто не хочет или не может отважиться стать первым, вероятно, сообща - группой стран - сделать это будет проще. Однако следует понимать: такая перспектива выглядит сложной.
Для России санкции - не только проблема, но и инструмент для улучшения собственной экономики и производства, добавил дипломат. Например, в сфере продовольствия: сейчас на российском рынке действительно гораздо больше отечественных продуктов, и это хорошо. С другой стороны, санкции приносят вред - и не только России, но и Евросоюзу, США, резюмировал Бауэр.

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