Все боевые яды в России уничтожены: Минобороны предложило реформу списка запрещённых веществ

В ведомстве пояснили, что исключения боевых ОВ из списка связано с тем, что в России нет химического оружия в принципе.

Российская Федерация в 1997 году подписала Конвенцию о запрещении химического оружия. Вот уже 23 года в стране не разрабатываются подобные вещества, не производятся, не покупаются и не хранятся. Более того, все имевшиеся когда-то запасы были уничтожены.

В пояснительной записке к документу указано, что вместо термина "боевые отравляющие вещества" будет использоваться та же формулировка, что и в Конвенции: "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры".