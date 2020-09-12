|
Все боевые яды в России уничтожены: Минобороны предложило реформу списка запрещённых веществ
12 сентября 2020, 16:30 • 54 • Политика
Министерство обороны предложило реформу списка запрещённых веществ. Речь идёт о боевых отравляющих веществах, которые собираются убрать из списка запрещённых к свободной продаже в России. Все боевые яды в России уничтожены, сказано в соответствующих законопроектах, подготовленных ведомством.
В ведомстве пояснили, что исключения боевых ОВ из списка связано с тем, что в России нет химического оружия в принципе.
Российская Федерация в 1997 году подписала Конвенцию о запрещении химического оружия. Вот уже 23 года в стране не разрабатываются подобные вещества, не производятся, не покупаются и не хранятся. Более того, все имевшиеся когда-то запасы были уничтожены.
В пояснительной записке к документу указано, что вместо термина "боевые отравляющие вещества" будет использоваться та же формулировка, что и в Конвенции: "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры".
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2020, 06:55
|
05 сентября 2020, 17:40
|
09 сентября 2020, 01:25
|
06 сентября 2020, 12:55
|
09 сентября 2020, 22:30
|
07 сентября 2020, 22:50
|
08 сентября 2020, 06:10