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Все боевые яды в России уничтожены: Минобороны предложило реформу списка запрещённых веществ

12 сентября 2020, 16:30  •  54 • Политика
Министерство обороны предложило реформу списка запрещённых веществ. Речь идёт о боевых отравляющих веществах, которые собираются убрать из списка запрещённых к свободной продаже в России. Все боевые яды в России уничтожены, сказано в соответствующих законопроектах, подготовленных ведомством.
В ведомстве пояснили, что исключения боевых ОВ из списка связано с тем, что в России нет химического оружия в принципе.
Российская Федерация в 1997 году подписала Конвенцию о запрещении химического оружия. Вот уже 23 года в стране не разрабатываются подобные вещества, не производятся, не покупаются и не хранятся. Более того, все имевшиеся когда-то запасы были уничтожены.
В пояснительной записке к документу указано, что вместо термина "боевые отравляющие вещества" будет использоваться та же формулировка, что и в Конвенции: "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры".

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