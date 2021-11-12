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Страну постонно вводили в "блуд", пытаясь навязать дружбу с соседом, заявил политик

Украина никогда не разберется со всеми проблемами, пока существует ее зависимость от Российской Федерации. С таким заявлением выступил недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, указавший, что десятилетиями доверчивых жителей и официальный Киев постоянно "вводили в заблуждение".

Данилов уточнил, что жителей Украины продолжают вводить в некий "блуд", заверяя, что красивая и достойная жизнь будет достигнута, если страна будет находиться в одной политической и экономической орбите с Российской Федерацией. Однако в реальности, считает чиновник, все обстоит совершенно иначе.

Даже самая минимальная зависимость от Москвы, считает Данилов, грозит украинским гражданам крайне серьезными проблемами – как любезно уточнил политик, "очень-очень большими". А недобросовестный сосед этим неминуемо воспользуется для своей личной выгоды.

"Приближающийся сегодня кризис во многом зависит от того, каким образом Россия будет распоряжаться своими энергоресурсами", – добавил Данилов в эфире телепередачи "Право на власть" на канале "1+1".

Ранее Данилов резко отреагировал на предложение немецких социалистов задействовать Украину в решении миграционного кризиса у европейских границ. По словам секретаря СНБО, обнаглевшие депутаты из центральноевропейского государства могут персонально разместить у себя и накормить несколько беженцев в домах, а проблемы с наплывом нелегалов, прежде всего, касаются исключительно Германии.