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Все 24 украинских моряка отправились под арест за провокацию в Черном море
28 ноября 2018, 20:24 • 100 • Политика
В Симферополе избрали меру пресечения для всех украинских моряков, участвовавших в провокации в Черном море.
Все 24 украинских моряка были отправлены под арест за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе. Суд Симферополя вынес решение оставить их под стражей на 2 месяца, пока идёт следствие по делу.
Речь идёт об инциденте, случившимся в воскресенье 25 ноября. Три украинских военных судна незаконно вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Российские пограничники были вынуждены применить силу и задержать нарушившие границу суда.
В общей сложности на задержанных судах находилось 24 украинских моряка. Во вторник 27 ноября суд арестовал 12 из них на 2 месяца. В среду 28 ноября аналогичная судьба постигла всех оставшихся.
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