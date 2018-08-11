В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»

В Службе безопасности Украины заявили, что команда российского судна «Механик Погодин», зашедшего в Херсонский торговый порт, не задержана, также суд пока не санкционировал арест судна.

Об этом информирует УНН со ссылкой на источник в созданном в Киеве Главном управлении СБУ в Крыму.

По словам источника, судно принадлежит компании, в отношении которой Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции.

«То есть приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, но работают», — заявил источник.

Он добавил, что «Механик Погодин» в настоящее время не может покинуть порт Херсона.

Ранее стало известно, что украинские правоохранительные органы намерены арестовать российское судно «Механик Погодин».