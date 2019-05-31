Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Для Украины это закончится катастрофой»: В Крыму оценили желание незалежной вве...
Медведеву в Туркмении подарили щенка алабая и покатали на раритетной изумрудной ...
Медведев оконфузился с щенком "как у Путина" - видео
Принести в жертву уровень жизни населения: Министр Орешкин случайно проговорился...
Главная / Украина

ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков

31 мая 2019, 16:24  •  47 • Украина
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
 
РИА Новости
 

Как передаёт Интерфакс-Украина, соответствующие постановления ВС опубликованы в Едином реестре судебных решений.

В сентябре 2018 года суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за активы в Крыму. Те в свою очередь обжаловали данное решение.

Юрист Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.

В декабре сообщалось о снятии ареста с имущества кредитных учреждений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 00:09
Зеленский обсудил «креативные идеи» по Минским соглашениям с главами МИД Франции и ФРГ
31 мая 2019, 00:09
Без старшин и мичманов: как реформа воинских званий может повлиять на интеграцию Украины в НАТО
30 мая 2019, 20:54
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
30 мая 2019, 17:39
Тела погибших при крушении вертолёта на Украине военных обнаружены
30 мая 2019, 17:54
Назарбаев: «Мы создали уникальный экономический союз на огромной территории»
31 мая 2019, 13:09
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.