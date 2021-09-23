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ВС Украины намерены применить турецкие БПЛА против народных республик Донбасса
23 сентября 2021, 08:30 • 249 • Украина
В течение последнего месяца на востоке Украины наблюдается обострение обстановки.
Стороны обмениваются артиллерийскими и минометными ударами, которые приводят к человеческим жертвам. При этом, в большинстве своем, страдает население территорий, живущее вдоль линии разграничения.
Между тем командование ВСУ объявило о готовности применить для ударов по территории Донбасса, имеющиеся на вооружении 12 ударных турецких БПЛА Bayraktar TB2. По мнению украинского руководства, на данный момент у непризнанных республик, в этом регионе нет вооружения, способного эффективно противостоять приобретённым у Турции дронам.
«Последние известия показывают, что украинские беспилотники, причём, как разведывательные, так и те, которые осуществляют сброс боеприпасов на позиции ополченцев, могут действовать в глубине территорий ДНР и ЛНР. В случае с ударными дронами ситуация будет гораздо серьёзней, поскольку на сегодняшний день зарекомендовать себя в борьбе с «Байрактарами» смогли только российские ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Бук-М2», однако, последних у самопровозглашённых республик Донбасса нет», — отмечают эксперты.
Отчасти данная информация верна. Народные милиции ДНР и ЛНР располагают всего лишь несколькими самоходными установками ЗРК «Стрела-10» советского производства. Правда, у них вполне могут оказаться поставленные Россией современные переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», которые не были «засвечены» на парадах.
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