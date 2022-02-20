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ВС Украины начали подготовку наступления. Обстановка значительно обострилась
20 февраля 2022, 23:30 • 360 • Политика
ВСУ проводят артподготовку к наступлению по всей линии фронта. С заявлением выступили представители Народной милиции республик Донбасса.
Представители Народной милиции ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ по всей линии соприкосновения вечером воскресенья, 20 февраля. Ситуация обостряется. По всей видимости, украинские военные ведут артподготовку, чтобы затем двинуться на прорыв.
Как уточнили в Народной милиции ЛНР, украинские военные нарушили режим прекращения огня с начала суток 50 раз. Обстреляны были 24 населённых пункта. В том числе принялось вооружение, запрещённые Минскими соглашениями. Эти факты зафиксированы ОБСЕ.
Полный текст заявления Народной милиции ЛНР доступен чуть ниже.
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