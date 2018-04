ВС России столкнутся с тандемом ПРО «PAC-3» - «SkyCeptor». Тёмная лошадка американо-польской сделки • 161 • Аналитика

Запуск противоракеты «Stunner»



Последние полторы недели в рунете неоднократно появляются публикации об ускоренной подготовке всех транспортных развязок в государствах Центральной и Восточной Европы к переброске тяжёлой военной техники на восточное стратегическое направление, то есть в Румынию, Венгрию, Чехию, Польшу и страны Балтии. Так, согласно недавно анонсированному в Брюсселе плану Еврокомиссии, до 2020 года все железнодорожные пути, автомагистрали и мосты должны быть проверены на пригодность для перемещения тяжёлой бронетехники, включая ТЗМ, БРЭМ, мостоукладчики и т.д. Акцент на этом был сделан и заместителем главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрисом Кужниексом 6 апреля, в интервью программе «Домская площадь» на «Латвийском радио 4». Всё более очевидным становится тот факт, что крупный конфликт с ОВС НАТО на рубежах Западного военного округа может быть навязан Москве уже в ближайшие годы. А поэтому в самую пору будет рассмотреть прочность «противоракетного зонтика» такого государства, как Польша. Ведь на фоне Литвы, Латвии и Эстонии именно эта страна является наиболее подходящим натовским плацдармом для возведения позиционных районов стратегической ПРО США на базе противоракетных комплексов «Aegis Ashore» близ Редзиково, а также для развёртывания 52-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США на военном аэродроме близ этого же городка.



Дело в том, что большие размеры территории Польши позволяют разместить вышеуказанные стратегические объекты ВС США и иные оборонительные средства стран-участниц НАТО вне зоны досягаемости обычных видов ствольной и реактивной артиллерии, находящейся в распоряжении СВ Белоруссии и России (что не может быть в полной мере реализовано в Литве и Латвии). Так, польская авиабаза Редзиково находится на расстоянии около 325 км от позиций 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Гусев) и 215 км от места дислокации 244-й гвардейской артиллерийской бригады (Калининград). Обычная артиллерия на таких дистанциях не имеет ровно никакого тактического значения. Здесь будет толк от оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», высокоточных дальнобойных систем типа «Торнадо-С» и белорусских «Полонез». Последние также могут быть переброшены в западные окрестности Калининграда для поддержки российской армии через так называемый «Сувалкский коридор», блокирования которого сегодня боятся как в Вашингтоне, так и в прибалтийских государствах. Здесь-то и начинается самое интересное.





Ввиду огромной уязвимости всех находящихся на территории Польши американских военных объектов для нашего высокоточного оружия, Вашингтон, не колеблясь, одобрил заключение контракта между польским МО и «Lockheed Martin» на приобретение двух батарей наиболее современной противоракетной модификации «Пэтриота» — PAC-3MSE «Missile Segment Enhancement». В соответствии с одним из пунктов контракта, первая батарея из 8 ПУ M902 должна быть поставлена Войску Польскому в 2022 году. Вторая аналогичная батарея должна быть принята на вооружение к 2024 году. Также контракт предусматривает продажу 208 ракет-перехватчиков MIM-104F и 4 модернизированных высокоэнергетических многофункциональных РЛС c активными ФАР AN/MPQ-65. Сколько бы ура-патриоты не утверждали, что PAC-3MSE не обладает возможностью создания надёжного «зонтика ПРО» от наших средств воздушного нападения, в реальности ситуация выглядит куда более серьёзно.



Вследствие этого при должном захвате цели посредством активной радиолокационной головки самонаведения, «уйти» от MIM-104F будет не так просто не только маломаневренной аэродинамической или баллистической цели, но и объекту маневрирующему с перегрузкой 20—30 ед., тем более что MIM-104F обладает скоростью порядка 1480 м/с (5312 км/ч). Комплекс «Patriot PAC-3 MSE» вполне способен уничтожать все противорадиолокационные ракеты, состоящие на вооружении ВКС России (включая Х-58УШК и Х-31П), стратегические крылатые ракеты типа Х-101 и 3М14К/Т «Калибр-ПЛ/НК», дозвуковые тактические крылатые ракеты большой дальности 9М728 (Р-500) комплекса «Искандер-М». Заметные сложности могут возникнуть лишь в процессе перехвата маневрирующих оперативно-тактических баллистических ракет 9М723-1 «Искандер-М», но и здесь вероятность уничтожения далеко не нулевая, а приближается примерно к 0,15 — 0,25. Может данная версия противоракеты ERINT комплекса PAC-3+ поражать и реактивные снаряды систем залпового огня типа «Торнадо-С» и «Полонез».



За точность наведения ракет MIM-104F отвечает высокочастотная активная радиолокационная головка самонаведения, работающая в миллиметровом Ka-диапазоне волн, а также многофункциональный радар AN/MPQ-65. Миллиметровой рабочий диапазон АРГСН обеспечивает заметно большую точность, нежели стандартные сантиметровые X/J-диапазоны. Крайне важным техническим бонусом многофункционального радара AN/MPQ-65 в сравнении с AN/MPQ-53 является расширение угла возвышения луча в угломестной плоскости c 73 до 83 градусов. Это позволяет батарее «Patriot PAC-3+» без сторонних средств целеуказания уничтожать объекты высокоточного оружия, пикирующие под критическими углами (почти по настильной траектории).



Расширенный угломестный сектор работы РЛС доступен лишь в режиме «наведения через ракету», в то время как в режиме радиолокационного обнаружения реализуется стандартный угол в 73 градуса. Данная станция обладает высочайшей степенью помехозащищённости благодаря гибкому моделированию диаграммы направленности за счёт управления каждым приёмо-передающим модулем, формируя «нулевые сектора» в направлении источников помех. Единственный минус такого метода заключается в некотором уменьшение энергетических и дальностных свойств MPQ-65. Ликвидирован он будет после внедрения версии МРЛС с ППМами на базе нитрид-галлиевых подложек GaN, адаптированных к значительно более высоким рабочим температурам, а значит, и мощности. Целевая канальность данного РПН составляет 6 одновременно «захватываемых» целей на фоне вполне привычной пропускной способности по сопровождению в 125 целей. В ту же очередь, максимальное число одновременно обстреливаемых одной зенитно-ракетной батареей целей может достигать 10 и более единиц благодаря использованию активного радиолокационного наведения. Максимальная скорость сопровождаемой и обстреливаемой цели для AN/MPQ-65 приближается к 7920 км/ч, что предусматривает поражение большинства существующих сверхзвуковых и гиперзвуковых средств воздушного нападения, состоящих на вооружении российских ВКС. Исключением являются перспективная 10-маховая аэробаллистическая ракета средней дальности «Кинжал» (скорость её полёта неподвластна для многофункционального радиолокационного комплекса AN/MPQ-65) и гиперзвуковые управляемые боевые блоки комплекса «Авангард».



Существенно важным моментом польского контракта является приобретение 5 многофункциональных информационных терминалов MIDS/LVT («Multifunctional Information Distribution Systems / Low Volume Terminals»), предназначенных для интеграции в единую сетецентрическую сеть обмена тактической информацией «Link-16». Это означает, что поляки предусматривают боевое применение «Пэтриотов» по удалённым низковысотным загоризонтным целям, в частности, крылатым ракетам семейства «Калибр». Основным средством целеуказания в данном случае будут британские самолёты радиолокационного дозора и наведения E-3A «Sentry». Тем не менее, поле возможностей здесь у польских операторов «Patriot PAC-3+» будет очень небольшим, потому что малая ЭПР наших 3М14Т (0,03—0,05 кв. м) ограничит дальность обнаружения посредством РЛС AN/APY-2 отметкой в 80—100 км.



Это значит, что подлётное время составит лишь 5 минут: при массированном ударе «Калибрами» (более 120 ракет) у вычислительных средств пунктов боевого управления EOC (IBCS «Engagement Operations Centers») даже теоретически возникнут проблемы в «проводке» такого количества целей. На практике же и британские E-3A, и те же шведские S-100B «Argus» не смогут барражировать в районе авиабазы Редзиково по причине развёрнутых в Калининградской области зенитно-ракетных комплексов сверхбольшой дальности С-300В4 и С-400 «Триумф», радиус действия которых достигает 350—400 км с учётом пополнения арсеналов новыми ЗУР 9М82МВ и планируемой на лето передачи в ВКС долгожданных зенитных ракет 40Н6. В такой ситуации натовские самолёты ДРЛОиУ смогут оперировать лишь в 120—170 км западнее Редзиково, а это значит, что крылатые ракеты с малой радиолокационной сигнатурой будут обнаружены лишь приданными «Пэтриоту» наземными радиолокационными обнаружителями или радаром AN/MPQ-65 на дальности 20—25 км.



Это один из наиболее ощутимых тактических недостатков формируемой поляками системы противоракетной обороны на базе «Patriot PAC-3+», обусловленный близостью калининградской зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра «A2/AD». Тем не менее, есть ещё и такой минус, как громадная стоимость ракет-перехватчиков MIM-104F, составляющая более 5 млн. долларов. Следовательно, их применение против обыкновенных тактических ракет и сотен СКР является крайне дорогим удовольствием для МО Польши. К тому же двух сотен противоракет MIM-104F явно не хватит для отражения массированных ракетно-авиационных ударов со стороны Воздушно-космических сил России. Уже сегодня «первый этап» проекта «Висла», одобренный Госдепартаментом США (на базе всего двух батарей «PAC-3+») оценивается в 4,7 млрд. долларов.



Именно по этой причине на «втором этапе» реализации проекта польской системы противоракетной обороны «Wisla» также предусматривается закупка в 5 раз менее дорогостоящих и весьма эффективных зенитных управляемых ракет-перехватчиков «SkyCeptor», спроектированных на базе израильской противоракеты «Stunner» комплекса «David`s Sling» («Праща Давида»). Об этом 29 марта 2018 года сообщило известное польское военно-аналитическое издание www.defence24.pl. Известно, что 25 ноября 2012 года комплекс прошёл успешное испытание над пустыней Негев, перехватив несколько тактических ракет, в ходе же натурных испытаний 2013-го года была поражена уже баллистическая цель. На боевое дежурство первые пусковые установки «David`s Sling» с ракетами «Stunner» заступили 2 апреля 2017 года на базе ВВС «Хацор», и уже спустя год комплекс участвовал в совместных с ВС США учениях «Можжевеловая кобра 2018».

Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!

Стоит отметить, что изначально ракета-перехватчик «Stunner», разработанная компаниями «Rafael» и «Raytheon» для комплекса «Шарвит ксамим», предназначалась для перехвата тактических ракет, неуправляемых реактивных снарядов, активно-реактивных управляемых снарядов и маневрирующих баллистических объектов на малых и средних дальностях, но спектр её возможностей позволяет эффективно работать и по аэродинамическим целям. Многочисленные средства массовой информации допускают серьёзную ошибку, указывая, что дальность действия «Станнеров» переваливает за 250 км, а скорость приближается к 8500 км/ч, что принимают за чистую монету некоторые наши обозреватели и сбивают с толку читателей.



В реальности же, даже учитывая наличие мощной твердотопливной первой ступени бикалиберной противоракеты «Stunner», её скорость на момент отделения стартовой ступени и начала работы маршевого двигателя не превышает 5 — 5,5М, а дальность 100 — 150 км. Такой вывод делается на основе информации о дальности зенитной управляемой ракеты «Derby-MR» (для мобильного ЗРК «Spyder-MR»), которая достигает лишь 50 км. Есть и ещё один пример: российская бикалиберная двухступенчатая ЗУР 57Э6Е комплекса «Панцирь-С1». Её скорость полёта достигает 4680 км/ч, дальность 20 км, несмотря на заметно более развитую твердотопливную ступень в соотношении с боевой ступенью. Вывод однозначен: применительно к ракете-перехватчику «Stunner», цифры в 40—300 км и 7,5М обозначают не дальность её действия и скорость, а дальность действия и максимальную скорость полёта поражаемых оперативно-тактических баллистических ракет противника. Даже теоретически глупо предполагать, что маршевый участок траектории противоракеты «Stunner» проходит на скорости 7,5М, так как максимальная рабочая высота ракеты составляет 15—17 км. Плотность нижних слоёв стратосферы достаточно высока, а поэтому и аэродинамический нагрев обтекателя оптико-электронной головки самонаведения будет заметно препятствовать работе инфракрасного канала наведения (также имеется ТВ-канал на базе CCD-матрицы и активный радиолокационный датчик, позволяющий работать по целям в сложным метеорологических условиях). Иран засиделся на старте



Не глядя на вышеуказанные моменты со скоростью полёта, противоракета «Stunner», а также её упрощённая модификация для Польши «SkyCeptor» (с незначительно уменьшенным твердотопливным зарядом) обладают достаточно высокими лётно-техническими характеристиками. Низкие маневренные качества изделия наблюдаются лишь во время присутствия первой (разгонной) ступени, после выгорания топлива стартовая ступень отделяется и включается маршевый двигатель, сохраняющий скорость «Stunner/SkyCeptor» на уровне 5М, а значит, высокая маневренность в 35 — 45G на терминальном участке траектории сохраняется на большей части траектории полёта.



Трёхканальная система наведения с возможностью радиокоррекции даёт возможность более эффективной работы по перспективным элементам высокоточного оружия, оснащённым средствами радиоэлектронной борьбы и тепловыми ловушками. Активная радиолокационная головка самонаведения размещена в радиопрозрачном «горбу» изогнутой головной части ракеты типа «нос дельфина». Такая форма носовой части необходима для расширения зоны обзора АРГСН, ведь правильная форма значительно сокращает сектор обзора, не позволяя полотну антенной решётки ГСН проявить весь свой потенциал из перекрытия отсеком с оптико-электронным модулем. Такая проблема наблюдалась в проекте помехозащищённой ракеты класса «воздух-воздух» / «земля-воздух» AIM/RIM-7R с полуактивным радиолокационным и инфракрасным каналами наведения, которая разрабатывалась с 1992 года, а затем была заменена более совершенными изделиями AIM-120A/C и RIM-162 ESSM.





Внутренняя конструкция головной части ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7R (инфракрасная ГСН + щелевая антенная решётка полуактивной РГСН)



Но есть у «SkyCeptor/Stunner» и критические недостатки, которые не позволяют отнести её к перспективным средствам противоракетной обороны. Несмотря на то, что специалисты «Rafael» и «Raytheon» реализовали в противоракете принцип перехвата «hit-to-kill» путём прямого попадания в цель, управление реализуется лишь посредством аэродинамических рулей, которые не дают маневренных качеств, наблюдаемых у ракет с системой отклонения вектора тяги или газодинамическими импульсными двигателями поперечного управления ДПУ. Этот технический недостаток даже в перспективе не позволит «СкайСептору» вести «охоту» на такие средства воздушно-космического нападения, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства 9М723-1 «Искандер», несмотря на рекламу американо-израильского разработчика.



Этот технический недостаток даже в перспективе не позволит «СкайСептору» вести «охоту» на такие средства воздушно-космического нападения, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства 9М723-1 «Искандер», несмотря на рекламу американо-израильского разработчика.

Автор: Евгений Даманцев

