ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу

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Верховный суд России постановил смягчить наказание с 10,5 до 7 лет лишения свободы в отношении гражданина Украины Константина Давыденко, который был осуждён за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.

РИА Новости

«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до семи лет лишения свободы», — цитирует судью ТАСС. Отмечается, что приговор вступил в законную силу. В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж. Украинец был задержан в Симферополе в 2018 году. По информации спецслужб, он занимался сбором данных о деятельности Росгвардии и ФСБ.

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