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ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу

15 октября 2019, 14:09  •  70 • Украина
Верховный суд России постановил смягчить наказание с 10,5 до 7 лет лишения свободы в отношении гражданина Украины Константина Давыденко, который был осуждён за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. 
 
РИА Новости
 

«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до семи лет лишения свободы», — цитирует судью ТАСС.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу. 

В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж.

Украинец был задержан в Симферополе в 2018 году. По информации спецслужб, он занимался сбором данных о деятельности Росгвардии и ФСБ.

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