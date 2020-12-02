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ВС Азербайджана вошли в Лачинский район. Местные перед приходом "гостей" сожгли свои дома

02 декабря 2020, 03:15  •  39 • В мире
В Лачинский район вошли первые подразделения ВС Азербайджана. Это последний из трёх районов, о передаче которых Азербайджану договорились лидеры трёх стран, согласно нагорно-карабахскому соглашению. Источники сообщают, что местные жители перед отбытием попросту сжигали свои дома, чтобы те не достались "гостям".
В ночь на 1 декабря под контроль Азербайджана перешёл Лачинский район. Баку направил на уже свою территорию первые военные подразделения. Данный район является последним из трёх, которые перешли под контроль Азербайджана, согласно ранее утверждённой договорённости по Карабаху.
Военный источник "Русской весны" сообщил, что местные жители перед уходом сжигали свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам.
Ранее живущих в Лачинском районе дезинформировали, что якобы не все населённые пункты будут отданы Азербайджану. Это всё породило панику, слухи и непонимание среди местного населения.
Отметим, что, по трёхстороннему соглашению, Лачинский коридор шириной 5 км остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
Как передаёт ТАСС, российские миротворцы, в том числе, контролировали и передачу Баку Кельбаджарского и Агдамского районов. Отмечалось, что процесс прошёл в штатном режиме, без инцидентов и провокаций.

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