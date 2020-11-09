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ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo

09 ноября 2020, 02:30  •  218 • Политика
Ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой. Продолжаются бои, однако о господстве Азербайджана на местах пока говорить не склонны, хотя Алиев уже сделал заявление о взятии высоты. Тем временем WarGonzo пишет об отступлении ВС Азербайджана после авиакатастрофы и "реальном месиве" в Шуше.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации 8 ноября сообщил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана. Но если вскроется, что на самом деле происходит в Карабахе, политической карьере Алиева может прийти конец, уверен военный корреспондент Семён Пегов. О своей позиции и так и не взятой Шуше Пегов заявил в беседе с Владимиром Соловьёвым. Дело в том, что город бомбят на протяжении нескольких часов, и в окрестностях действительно продолжаются ожесточённые бои. Однако говорить о разрешении конфликта рано.
"Ситуация - как качели, инициатива переходит из рук в руки - иногда по нескольку раз в час, - написал Пегов в своём авторском канале WarGonzo, описывая ситуацию в Шуше. - Какой бы ни была обстановка на данную конкретную секунду, мы убеждены, что ставить точку в этой истории слишком рано и опрометчиво. Артиллерия Арцаха продолжает перемалывать азербайджанские колонны в "Адском ущелье".
Подступы к Шуше атакуют диверсионные и штурмовые группы, продолжил Пегов.
"Там реально месиво. Просто мрак. Теперь всё зависит от прочности дыхания и выдержки сторон. Выдохлись и те, и другие. Кто сможет сейчас собрать силу и волю своих бойцов в кулак, тот и выиграет битву за Шуши", - добавил военный корреспондент.
Тем временем на Мартунинском направлении вооружённые силы (ВС) Азербайджана вынуждены были отступить, сказал военкор. Кроме того, по словам источников корреспондента, Армии обороны Арцаха на юго-восточном фронте удалось сбить азербайджанский самолёт. Якобы авиатастрофа произошла в районе Мартуни.
Азербайджанская сторона продолжает настаивать на своей правоте, говоря, что Шуша взята. Более того, проявил себя и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравив Баку со взятием города.

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