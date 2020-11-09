ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации 8 ноября сообщил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана. Но если вскроется, что на самом деле происходит в Карабахе, политической карьере Алиева может прийти конец, уверен военный корреспондент Семён Пегов. О своей позиции и так и не взятой Шуше Пегов заявил в беседе с Владимиром Соловьёвым. Дело в том, что город бомбят на протяжении нескольких часов, и в окрестностях действительно продолжаются ожесточённые бои. Однако говорить о разрешении конфликта рано.

"Ситуация - как качели, инициатива переходит из рук в руки - иногда по нескольку раз в час, - написал Пегов в своём авторском канале WarGonzo, описывая ситуацию в Шуше. - Какой бы ни была обстановка на данную конкретную секунду, мы убеждены, что ставить точку в этой истории слишком рано и опрометчиво. Артиллерия Арцаха продолжает перемалывать азербайджанские колонны в "Адском ущелье".

Подступы к Шуше атакуют диверсионные и штурмовые группы, продолжил Пегов.

"Там реально месиво. Просто мрак. Теперь всё зависит от прочности дыхания и выдержки сторон. Выдохлись и те, и другие. Кто сможет сейчас собрать силу и волю своих бойцов в кулак, тот и выиграет битву за Шуши", - добавил военный корреспондент.

Тем временем на Мартунинском направлении вооружённые силы (ВС) Азербайджана вынуждены были отступить, сказал военкор. Кроме того, по словам источников корреспондента, Армии обороны Арцаха на юго-восточном фронте удалось сбить азербайджанский самолёт. Якобы авиатастрофа произошла в районе Мартуни.

Азербайджанская сторона продолжает настаивать на своей правоте, говоря, что Шуша взята. Более того, проявил себя и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравив Баку со взятием города.