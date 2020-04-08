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Врываются в больницу на карантине, хайпуют: Инфекционист на эмоциях ответила на выходку "Альянса врачей"
08 апреля 2020, 12:35 • 101 • Политика
Врач-инфекционист одного из подмосковных медучреждений на эмоциях ответила на выходку "Альянса врачей" в Реутове. Она подчеркнула, что сторонники блогера Навального пытались ворваться в больницу на карантине только ради хайпа "на самой сложной коронавирусной теме".
Врач-инфекционист Ирина Пикалова, работающая в одной из подмосковных больниц, в беседе с "360" прокомментировала недавнюю выходку представителей так называемого "Альянса врачей", связанного с блогером Алексеем Навальным.
Она заметила, что эти "медики" вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности и помогать заражённым в клиниках, "просто хайпуют на самой сложной коронавирусной теме".
Ранее члены "Альянса врачей" предприняли попытку проникнуть на территорию больницы в городе Реутов и требовали, чтобы к ним вышли медсотрудники. После они начали перекидывать через ограждение упаковки с неустановленным содержимым.
Таким способом представители профсоюза как бы хотели помочь местным медикам, утверждая, что в больнице дефицит индивидуальных средств защиты.
Ирина Пикалова заметила, что цель таких действий сторонников Навального в том, чтобы получить "дешёвую популярность на человеческой трагедии". Она обратилась к "Альянсу врачей" в просьбой просто не мешать работать настоящим медикам.
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