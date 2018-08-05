Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олег Навальный - такой же Навальный, но младше (Smile Face)
На Украине оценили потерю имущества в Крыму и Донбассе «десятками миллиардов гри...
Загоняем Администрацию Порошенко в угол
В Сирии восстановлен 241 жилой дом, 89 больниц и 214 школ
Главная / В мире

«Вряд ли заинтересует НАТО»: зачем Эстония, Латвия и Финляндия разрабатывают военный наземный беспилотник

05 августа 2018, 23:54  •  80 • В мире
Эстония, Латвия и Финляндия намерены совместно создать наземный беспилотный комплекс для поддержки солдат на поле боя. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии. Предполагается, что новый беспилотник увеличит манёвренность и эффективность подразделений и будет интегрирован с другими управляемыми и автономными системами. При этом планируется, что Европейский оборонный фонд выделит на эти цели €30—40 млн. Эксперты полагают, что новая разработка вряд ли будет конкурентоспособна на рынке вооружений. Они также отметили, что подобные инициативы в гражданской сфере куда более востребованы и перспективны.
 
THeMIS — гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской оборонной компании Milrem AFP © Roslan Rahman
 

Эстония, Финляндия и Латвия планируют совместно разрабатывать автономные наземные системы. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии. В частности, ведомство заявило о планах по созданию беспилотного наземного дрона, оснащённого автономной системой управления, киберзащитой и интегрированной сенсорной сетью.

Предполагается, что это транспортное средство обеспечит солдатам надёжную поддержку на поле боя: ускорит принятие ими решений, снизит вес переносимого снаряжения, увеличит защищённость военных.

«Функционал надёжной системы не ограничивается исключительно транспортной составляющей. Уникальность инновации проявляется в автономной системе управления, а также в том, что её сенсоры могут быть интегрированы с другими управляемыми и автономными платформами: беспилотными летательными аппаратами, радарами, пунктами управления и так далее», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальма.

Эстонское оборонное ведомство подчёркивает, что основная задача системы — улучшить осведомлённость военных о текущей ситуации на поле боя. Также разработка должна увеличить манёвренность и эффективность транспортного потенциала подразделений. По словам военных, интерес к проекту также проявили Германия, Франция и Бельгия. Старт разработки беспилотника запланирован на первую половину 2019 года.

Предполагается, что Эстония, Латвия и Финляндия будут взаимодействовать в рамках постоянного структурированного оборонного сотрудничества между странами Европейского союза (PESCO). Для финансирования планируется использовать средства Европейского оборонного фонда в размере €30—40 млн. Однако решение о выделении средств должны принять министры обороны ЕС. Проект развития автономных наземных систем уже представлен им на рассмотрение.

«Не заметны в сегменте беспилотной техники»

В пресс-релизе эстонского ведомства не указаны конкретные тактико-технические характеристики разрабатываемой системы. Между тем схожие разработки уже неоднократно демонстрировала эстонская компания Milrem Robotics. Флагманским продуктом компании выступает гусеничный беспилотник THeMIS, представленный в 2016 году.

Согласно описанию на сайте производителя, самоходная безэкипажная гусеничная платформа весит 1450 кг, её высота составляет 1,11 м. Платформа оснащена гибридным дизельно-электрическим приводом, может самостоятельно передвигаться по маршруту, развивать скорость 14—22 км в час и перевозить до 750 кг груза.

Разработка создана преимущественно для перевозки грузов. Однако её конфигурация предусматривает размещение систем наблюдения и разведки, приспособлений для обнаружения и уничтожения боеприпасов. THeMIS может быть оснащена оружейными системами различного калибра. На сайте компании упоминаются оружейные станции на базе этой платформы, оборудованные ракетной системой.

«Недооценили ситуацию в стране»: экс-руководитель управления информации МВД о возможных причинах трагедии в ЦАР

Опрошенные RT эксперты отмечают, что в настоящий момент аналогичные по своим целям и задачам проекты реализуют практически все развитые страны, среди которых США, Россия, Китай, Южная и Северная Корея, страны Западной Европы.

«На мой взгляд, Эстония, Финляндия и Латвия сейчас не заметны в сегменте беспилотной техники. Пока нам ничего не известно о серьёзных разработках этих государств, поэтому понять и оценить потенциал наших латышских и эстонских коллег очень непросто», — прокомментировал RT ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Александр Шелупанов.

В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил в беседе с RT, что в настоящий момент в мире существует большое количество вариаций наземных автономных роботов на гусеничном или колёсном ходу, которые используются в боевых условиях.

Так, роботы-разведчики, оснащённые тепловизорами, звукомерами, видеокамерами и GPS-приёмниками, способны оценивать обстановку в радиусе 1—1,5 км. Собранные данные передаются бойцам пехотных подразделений. Дроны-сапёры оборудованы сенсорами, которые обнаруживают мины и извлекают их с помощью устройств-манипуляторов. Роботы огневой поддержки представляют собой автоматизированные платформы, которые можно оснастить широким спектром оружия — от пулемётов до огнемётов в зависимости от задач, отметил Дмитрий Дрозденко.

Все перечисленные виды наземных дронов уже активно используются в войсках, подчеркнул собеседник RT.

«На рынке представлено много беспилотников, но лишь единицы попадают в программы вооружений. Не думаю, что инициатива балтийских стран вызовет интерес того же блока НАТО: им беспилотные системы поставляет военно-промышленный комплекс США, и американцы не допустят конкуренции. А на внешнем рынке новички тут же столкнутся с жёсткой конкуренцией со стороны Китая», — пояснил Дмитрий Дрозденко.

«Допрашиваются коллеги и знакомые»: тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в Россию

Он добавил, что главный аспект, на который обращают внимание покупатели, — насколько точно робот способен работать с оборудованием и насколько хорошо он взаимодействует с дополнительно установленным оборудованием.

«Те же исламские страны, которые заинтересованы в подобной продукции, обладают опытом военных действий и знаниями. Когда они рассматривают закупку подобных систем, прежде всего узнают, покупает ли национальная армия страны-производителя роботы собственной разработки. Эстония, Финляндия и Латвия — государства, достаточно далёкие от каких-либо боевых действий. Поэтому не представляю, как они будут встраиваться в уже существующий рынок с высокой конкуренцией», — добавил Дрозденко.

Попытка предотвратить технологическое отставание

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил RT, что балтийские страны в настоящий момент не обладают научно-технической базой, достаточной для производства крупногабаритной военной техники. Эксперт отметил, что производственную часть может взять на себя лишь Финляндия. Латвия и Эстония, вероятно, будут заниматься преимущественно программным обеспечением и маркетингом, предположил Корнев.

«Возможно, балтийские страны вполне осознанно «изобретают велосипед». Такая мера могла им понадобиться для того, чтобы поддержать свои компании и предотвратить технологическое отставание — рынок беспилотных летательных и наземных аппаратов сейчас очень активно развивается. Фактически за этими технологиями будущее», — пояснил Корнев. По мнению эксперта, пока преждевременно говорить о серийном производстве наземных дронов, потому что создание промышленных образцов всегда обходится существенно дороже серийного выпуска, добавил собеседник RT.

  • Американский робот MAARS (модульная передовая вооружённая роботизированная система)
  • Reuters
  • © Mike Blake
Террористы или волонтёры: какие цели преследуют «Белые каски» в Сирии

«В случае с наземными роботами самыми дорогими комплектующими будут двигатель, ходовая часть, электроника и программное обеспечение. Заявленной стоимости проекта в €40 млн хватит лишь на то, чтобы собрать несколько автономных платформ. Кроме того, на реализацию проекта, полагаю, потребуется около трёх лет», — высказал мнение Дмитрий Корнев.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что шансы балтийских стран на реализацию разработок для гражданского рынка были бы гораздо выше.

Как воздушные, так и наземные беспилотные аппараты в ближайшем будущем будут пользоваться высоким спросом для доставки почты, грузов, товаров и продуктов питания, уверен Александр Шелупанов.

«Экономика Эстонии, Латвии и Финляндии не слишком развитая, от чего они и страдают. Вероятно, сейчас эти государства диверсифицируют отрасли, пытаются развивать некоторые направления. Однако мировой военный рынок небольшой, ограниченный и нестабильный. Он не спасает экономику ни одной страны, гражданское направление гораздо более интересное и перспективное», — отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Леонков.

«Попилить бюджет»

Между тем в мае этого года Евросоюз разрешил компаниям-разработчикам подавать заявки на получение финансирования для создания так называемого летального автономного оружия. Специфику такой инвестиционной программы Европарламент, Еврокомиссия и Совет Евросоюза обсуждали продолжительное время, пишет издание «Обозреватель ЕС». Её объём в течение 2018—2019 годов составит €500 млн.

«Атака направлена на дестабилизацию обстановки в Венесуэле»: МИД России осудил попытку покушения на Мадуро

«Напомню, что Эстония, Латвия и Финляндия фактически живут за счёт дотаций от Евросоюза. Прибалты славятся тем, что они хорошо «приходуют» бюджет. Напомню о ситуации, когда командование НАТО заинтересовалось влиянием юмористических телепередач на общественное мнение и выделило Минобороны Латвии бюджет для исследования, какой вред наносит, к примеру, КВН (Клуб весёлых и находчивых)», — рассказал эксперт.

По его словам, Центр стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), расположенный в Латвии, предоставил руководству альянса абсолютно серьёзный аналитический материал, в котором КВН был описан как бизнес-модель, которая «стала возможна и растёт» благодаря «особенным отношениям» владельца бренда КВН с Кремлем. По заявлению натовских аналитиков, «КВН-машина» даёт Кремлю «доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму».

«Вот в чём маразм ситуации: есть бюджет — его надо выделить и попилить. Думаю, в ситуации с разработкой наземного дрона этот консорциум просто присасывается к финансированию», — резюмировал Дмитрий Дрозденко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
80
Источник
Похожие новости
04 августа 2018, 18:39
«США проявили серьёзное неуважение»: Эрдоган сообщил об ответных санкциях против американских министров
04 августа 2018, 08:54
«Пропагандистский приём»: как США способствуют росту производства наркотиков в Афганистане
05 августа 2018, 20:40
Авиакатастрофа Junkers JU 52: при крушении самолёта в Швейцарии погибли 20 человек

04 августа 2018, 02:24
География ограничений: в МИД России прокомментировали санкции США в отношении банка «Агросоюз»
05 августа 2018, 20:39
«Недооценили ситуацию в стране»: экс-руководитель управления информации МВД о возможных причинах трагедии в ЦАР
05 августа 2018, 14:09
«Допрашиваются коллеги и знакомые»: тела погибших в ЦАР журналистов доставлены в Россию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 июля 2018, 07:39
Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя
01 августа 2018, 22:24
Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым
02 августа 2018, 01:39
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
31 июля 2018, 10:24
Оппозиция взяла власть в ядерной державе. Чего ожидать России?
30 июля 2018, 18:24
«Станет грозой американских ВМС»: зачем Российской армии ударный экраноплан
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.