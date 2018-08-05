«Вряд ли заинтересует НАТО»: зачем Эстония, Латвия и Финляндия разрабатывают военный наземный беспилотник

Эстония, Латвия и Финляндия намерены совместно создать наземный беспилотный комплекс для поддержки солдат на поле боя. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии. Предполагается, что новый беспилотник увеличит манёвренность и эффективность подразделений и будет интегрирован с другими управляемыми и автономными системами. При этом планируется, что Европейский оборонный фонд выделит на эти цели €30—40 млн. Эксперты полагают, что новая разработка вряд ли будет конкурентоспособна на рынке вооружений. Они также отметили, что подобные инициативы в гражданской сфере куда более востребованы и перспективны.

Эстония, Финляндия и Латвия планируют совместно разрабатывать автономные наземные системы. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии. В частности, ведомство заявило о планах по созданию беспилотного наземного дрона, оснащённого автономной системой управления, киберзащитой и интегрированной сенсорной сетью.

Предполагается, что это транспортное средство обеспечит солдатам надёжную поддержку на поле боя: ускорит принятие ими решений, снизит вес переносимого снаряжения, увеличит защищённость военных.

«Функционал надёжной системы не ограничивается исключительно транспортной составляющей. Уникальность инновации проявляется в автономной системе управления, а также в том, что её сенсоры могут быть интегрированы с другими управляемыми и автономными платформами: беспилотными летательными аппаратами, радарами, пунктами управления и так далее», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальма.

Эстонское оборонное ведомство подчёркивает, что основная задача системы — улучшить осведомлённость военных о текущей ситуации на поле боя. Также разработка должна увеличить манёвренность и эффективность транспортного потенциала подразделений. По словам военных, интерес к проекту также проявили Германия, Франция и Бельгия. Старт разработки беспилотника запланирован на первую половину 2019 года.

Предполагается, что Эстония, Латвия и Финляндия будут взаимодействовать в рамках постоянного структурированного оборонного сотрудничества между странами Европейского союза (PESCO). Для финансирования планируется использовать средства Европейского оборонного фонда в размере €30—40 млн. Однако решение о выделении средств должны принять министры обороны ЕС. Проект развития автономных наземных систем уже представлен им на рассмотрение.

«Не заметны в сегменте беспилотной техники»

В пресс-релизе эстонского ведомства не указаны конкретные тактико-технические характеристики разрабатываемой системы. Между тем схожие разработки уже неоднократно демонстрировала эстонская компания Milrem Robotics. Флагманским продуктом компании выступает гусеничный беспилотник THeMIS, представленный в 2016 году.

Согласно описанию на сайте производителя, самоходная безэкипажная гусеничная платформа весит 1450 кг, её высота составляет 1,11 м. Платформа оснащена гибридным дизельно-электрическим приводом, может самостоятельно передвигаться по маршруту, развивать скорость 14—22 км в час и перевозить до 750 кг груза.

Разработка создана преимущественно для перевозки грузов. Однако её конфигурация предусматривает размещение систем наблюдения и разведки, приспособлений для обнаружения и уничтожения боеприпасов. THeMIS может быть оснащена оружейными системами различного калибра. На сайте компании упоминаются оружейные станции на базе этой платформы, оборудованные ракетной системой.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что в настоящий момент аналогичные по своим целям и задачам проекты реализуют практически все развитые страны, среди которых США, Россия, Китай, Южная и Северная Корея, страны Западной Европы.

«На мой взгляд, Эстония, Финляндия и Латвия сейчас не заметны в сегменте беспилотной техники. Пока нам ничего не известно о серьёзных разработках этих государств, поэтому понять и оценить потенциал наших латышских и эстонских коллег очень непросто», — прокомментировал RT ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Александр Шелупанов.

В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил в беседе с RT, что в настоящий момент в мире существует большое количество вариаций наземных автономных роботов на гусеничном или колёсном ходу, которые используются в боевых условиях.

Так, роботы-разведчики, оснащённые тепловизорами, звукомерами, видеокамерами и GPS-приёмниками, способны оценивать обстановку в радиусе 1—1,5 км. Собранные данные передаются бойцам пехотных подразделений. Дроны-сапёры оборудованы сенсорами, которые обнаруживают мины и извлекают их с помощью устройств-манипуляторов. Роботы огневой поддержки представляют собой автоматизированные платформы, которые можно оснастить широким спектром оружия — от пулемётов до огнемётов в зависимости от задач, отметил Дмитрий Дрозденко.

Все перечисленные виды наземных дронов уже активно используются в войсках, подчеркнул собеседник RT.

«На рынке представлено много беспилотников, но лишь единицы попадают в программы вооружений. Не думаю, что инициатива балтийских стран вызовет интерес того же блока НАТО: им беспилотные системы поставляет военно-промышленный комплекс США, и американцы не допустят конкуренции. А на внешнем рынке новички тут же столкнутся с жёсткой конкуренцией со стороны Китая», — пояснил Дмитрий Дрозденко.

Он добавил, что главный аспект, на который обращают внимание покупатели, — насколько точно робот способен работать с оборудованием и насколько хорошо он взаимодействует с дополнительно установленным оборудованием.

«Те же исламские страны, которые заинтересованы в подобной продукции, обладают опытом военных действий и знаниями. Когда они рассматривают закупку подобных систем, прежде всего узнают, покупает ли национальная армия страны-производителя роботы собственной разработки. Эстония, Финляндия и Латвия — государства, достаточно далёкие от каких-либо боевых действий. Поэтому не представляю, как они будут встраиваться в уже существующий рынок с высокой конкуренцией», — добавил Дрозденко.

Попытка предотвратить технологическое отставание

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил RT, что балтийские страны в настоящий момент не обладают научно-технической базой, достаточной для производства крупногабаритной военной техники. Эксперт отметил, что производственную часть может взять на себя лишь Финляндия. Латвия и Эстония, вероятно, будут заниматься преимущественно программным обеспечением и маркетингом, предположил Корнев.

«Возможно, балтийские страны вполне осознанно «изобретают велосипед». Такая мера могла им понадобиться для того, чтобы поддержать свои компании и предотвратить технологическое отставание — рынок беспилотных летательных и наземных аппаратов сейчас очень активно развивается. Фактически за этими технологиями будущее», — пояснил Корнев. По мнению эксперта, пока преждевременно говорить о серийном производстве наземных дронов, потому что создание промышленных образцов всегда обходится существенно дороже серийного выпуска, добавил собеседник RT.

Американский робот MAARS (модульная передовая вооружённая роботизированная система)

Reuters

© Mike Blake

«В случае с наземными роботами самыми дорогими комплектующими будут двигатель, ходовая часть, электроника и программное обеспечение. Заявленной стоимости проекта в €40 млн хватит лишь на то, чтобы собрать несколько автономных платформ. Кроме того, на реализацию проекта, полагаю, потребуется около трёх лет», — высказал мнение Дмитрий Корнев.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что шансы балтийских стран на реализацию разработок для гражданского рынка были бы гораздо выше.

Как воздушные, так и наземные беспилотные аппараты в ближайшем будущем будут пользоваться высоким спросом для доставки почты, грузов, товаров и продуктов питания, уверен Александр Шелупанов.

«Экономика Эстонии, Латвии и Финляндии не слишком развитая, от чего они и страдают. Вероятно, сейчас эти государства диверсифицируют отрасли, пытаются развивать некоторые направления. Однако мировой военный рынок небольшой, ограниченный и нестабильный. Он не спасает экономику ни одной страны, гражданское направление гораздо более интересное и перспективное», — отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Леонков.

«Попилить бюджет»

Между тем в мае этого года Евросоюз разрешил компаниям-разработчикам подавать заявки на получение финансирования для создания так называемого летального автономного оружия. Специфику такой инвестиционной программы Европарламент, Еврокомиссия и Совет Евросоюза обсуждали продолжительное время, пишет издание «Обозреватель ЕС». Её объём в течение 2018—2019 годов составит €500 млн.

«Напомню, что Эстония, Латвия и Финляндия фактически живут за счёт дотаций от Евросоюза. Прибалты славятся тем, что они хорошо «приходуют» бюджет. Напомню о ситуации, когда командование НАТО заинтересовалось влиянием юмористических телепередач на общественное мнение и выделило Минобороны Латвии бюджет для исследования, какой вред наносит, к примеру, КВН (Клуб весёлых и находчивых)», — рассказал эксперт.

По его словам, Центр стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), расположенный в Латвии, предоставил руководству альянса абсолютно серьёзный аналитический материал, в котором КВН был описан как бизнес-модель, которая «стала возможна и растёт» благодаря «особенным отношениям» владельца бренда КВН с Кремлем. По заявлению натовских аналитиков, «КВН-машина» даёт Кремлю «доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму».

«Вот в чём маразм ситуации: есть бюджет — его надо выделить и попилить. Думаю, в ситуации с разработкой наземного дрона этот консорциум просто присасывается к финансированию», — резюмировал Дмитрий Дрозденко.