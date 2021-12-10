«Вряд ли поможет в разрешении миграционного кризиса»: почему в ЕС заявили о создании Агентства по предоставлению убежища

Совет Евросоюза одобрил постановление об основании Агентства ЕС по предоставлению убежища. Новую структуру создадут на базе существующего Европейского офиса по вопросам предоставления убежища. Агентство будет отвечать за улучшение работы общей европейской системы предоставления убежища, оказывая операционно-техническую поддержку более высокого качества государствам — членам объединения, обещают в Брюсселе. Евросоюз в ускоренном режиме предпринял этот шаг из-за наплыва беженцев на границе с Белоруссией, отмечают эксперты. Однако формирование нового ведомства не предполагает каких-либо масштабных преобразований и вряд ли поможет в нормализации ситуации, полагают аналитики.

Совет Евросоюза утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте законодательного органа Европейского союза.

«Сегодня Совет одобрил постановление об основании Агентства ЕС по предоставлению убежища. Цель этого постановления состоит в повышении качества реализации политики предоставления убежища на территории ЕС посредством преобразования ныне существующего Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (EASO) в полномасштабное агентство», — отмечается в сообщении.

В нём также приводятся слова министра внутренних дел Словении Алеша Хойса, который считает, что наличие такой новой структуры — важный шаг в формировании общей политики ЕС по вопросам предоставления убежища.

«Агентство сможет, где это необходимо, оказывать оперативную и ощутимую поддержку государствам — членам ЕС. Оно также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, наглядно демонстрируя силу наших совместных действий», — сказал он.

Как уточняется в документе, новое агентство будет отвечать за улучшение работы общей европейской системы предоставления убежища, оказывая операционно-техническую поддержку более высокого качества государствам — членам ЕС и «способствуя большему сближению в том, что касается оценки ходатайств о предоставлении международной защиты».

«Постановление о создании в рамках ЕС учреждения по вопросам предоставления убежища укрепляет текущие полномочия EASO и содействует направлению экспертов в государства — члены ЕС, которые подали запрос об оказании оперативной поддержки», — сообщается в пресс-релизе.

В нём также говорится о том, что решение о формировании новой структуры содействует солидарности между государствами-членами и внешней деятельности ЕС в целом. Кроме того, отмечается, что постановление об основании Агентства ЕС по предоставлению убежища учитывает продолжающееся обсуждение нового пакта по миграции и предоставлению убежища.

Напомним, в сентябре прошлого года Еврокомиссия представила Брюсселю миграционный пакт. Как пишет французская газета Le Figaro, соглашение предполагает регистрацию всех мигрантов у европейских границ, а также высылку тех, кто не имеет права на убежище, и распределение получивших разрешение между государствами — членами ЕС. По данным издания, речь также идёт об укреплении сотрудничества со страной, откуда прибыл нелегал, и создании транзитных зон для сдерживания миграционного потока.

Зал заседаний Совета Европейского союза

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На фоне нового кризиса

Стоит отметить, что Совет Евросоюза утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища на фоне обострившейся ситуации на границе с Белоруссией из-за притока нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории республики.

При этом государства Европейского союза обвиняют Минск в том, что он якобы намеренно провоцирует миграционный кризис. Об этом говорится, в частности, в совместном заявлении стран Балтии, опубликованном латвийским Минобороны 11 ноября, в котором утверждается, что действия белорусской стороны представляют серьёзную угрозу для европейской безопасности. В частности, отмечается, что белорусская сторона якобы «стягивает и привозит» к приграничной зоне большие группы людей, а затем «заставляет незаконно пересечь границу».

«Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — говорится в заявлении. По мнению авторов заявления, текущая обстановка — наиболее сложный за много лет «кризис безопасности» для региона, НАТО и Евросоюза.

О том, что именно из-за Минска возник миграционный кризис, заявил позднее и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своём Twitter-аккануте он написал о «недопустимой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах Евросоюза».

Spoke to @RauZbigniew and @GLandsbergis this evening about the unacceptable instrumentalisation of people by the Lukashenko regime at the borders of the European Union.



We will discuss next steps at the #FAC on Monday. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2021

После этого главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили за немедленное принятие нового пакета санкций против властей Белоруссии. Соответствующий документ опубликовал литовский сейм 23 ноября. В нём говорилось, что стороны осуждают продолжающуюся и якобы спонсируемую Минском «инструментализацию нелегальной миграции».

Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко отвергает такого рода обвинения. В конце ноября он возложил вину за миграционный кризис на страны ЕС. Как напомнил Лукашенко в интервью РИА Новости, Евросоюз фактически разорвал заключённое с белорусской стороной соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попали в объединение через Белоруссию, Минск мог забрать их обратно и разместить в лагерях для беженцев.

«Лагеря должны были они (Европейский союз. — RT) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их (беженцев. — RT) оттуда забирать», — пояснил белорусский президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Reuters

© Sergei Sheleg/BelTA/Handout

Он также раскритиковал санкционную политику ЕС, назвав её «удушением» Белоруссии.

Напомним, 2 декабря США, Великобритания, Канада и Евросоюз приняли новые ограничительные меры против Минска. В МИД России заявили, что такое решение западных государств «отличается крайним цинизмом». Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — сказала Захарова.

«Слишком поздно»

Как отметила в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова, Евросоюз утвердил постановление о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища именно из-за наплыва беженцев и обострившегося миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Однако, как полагает Романова, создание новой структуры «вряд ли поможет в разрешении миграционного кризиса», поскольку её появление не предполагает каких-либо масштабных преобразований.

«Я сомневаюсь, что эта мера как-то серьёзно повлияет на уменьшение миграционных потоков в первую очередь на польско-белорусской границе, которые мы сейчас наблюдаем», — заявила аналитик.

По словам эксперта, по просьбе Польши в ЕС обсуждается возможность увеличения сроков рассмотрения вопросов предоставления убежища, что, по её мнению, негативно влияет на имидж ЕС как защитника прав человека и беженцев в том числе.

«Речь идёт о вероятном затягивании процесса предоставления убежища и соответствующих документов», — уточнила Романова.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что решение о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища — это «запоздалый шаг», несмотря на текущую активизацию Брюсселя в этом направлении.

«События миграционного кризиса 2015 года в Европе чётко показали, что ЕС не был готов к наплыву беженцев и действовал рефлекторно. Впоследствии шаги, которые предпринимались, были неэффективными. Похожую ситуацию мы видим и сейчас. Евросоюз слишком поздно начал предпринимать попытки урегулировать ситуацию на границе, ускорив одобрение решения о создании новой структуры», — сказал Оленченко в разговоре с RT.

По его словам, решение о создании Агентства ЕС по предоставлению убежища призвано добиться скоординированной политики стран — членов союза в сфере миграционной политики, чего не было сделано до сих пор.

Мигранты на белорусско-польской границе

Reuters

© Kacper Pempel

«Ведь и раньше, и в последнее время действия участников объединения были нескоординированными. Нет конкретного алгоритма действий. Государства ЕС по-разному реагировали и реагируют на увеличение потоков беженцев. К примеру, Польша как применяла силу, так и продолжает это делать по отношению к иностранцам, что кардинальным образом отличается от сложившейся практики в других странах ЕС», — подытожил Оленченко.